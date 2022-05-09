新华社巴西利亚5月7日电（国际观察）强势归来，卢拉能否东山再起

新华社记者卞卓丹 陈昊佺

巴西劳工党领袖、前总统卢拉7日正式宣布，将在由劳工党、社会党等政党组成的联盟支持下参加今年10月举行的巴西总统选举。圣保罗州前州长、社会党人阿尔克明将成为他的竞选搭档。

此间观察人士指出，今年的选举将成为卢拉与现任总统博索纳罗之间的对决。从最新民调看，卢拉支持率领先，但目前距离选举还有一段时间，而且受到国内外形势变化的影响，巴西选情存在较高不确定性。

“我回来了”

7日，在巴西最大城市圣保罗，卢拉面向数千名现场支持者宣布参选总统并发表演讲说，“我回来了”，“将重建巴西”。阿尔克明属于中间派，今年3月加入巴西社会党，他7日在视频讲话中表示坚决支持卢拉。

卢拉在演讲中表示，如果成功当选，他将重新着手解决国内的温饱问题。在国际政策方面，将加强拉美地区合作机制，深化金砖国家合作，并推动建立新的全球治理模式。

现年76岁的卢拉于1980年创立劳工党，2003年至2010年担任两届总统。2014年，巴西司法机关启动了名为“洗车行动”的大规模反腐调查。卢拉此后受到调查并被捕入狱。2021年3月，巴西联邦最高法院法官埃德松·法欣裁决，卢拉此前因涉嫌贪腐所获的所有判决“均无效”。今年1月，一名联邦刑事法庭法官决定对涉及卢拉的案件予以结案，扫除了卢拉参加总统选举的重要障碍。

对再次冲击总统之位的卢拉，不少巴西民众表示支持，寄望他能带领这个拉美最大国家重新振兴。

多重优势

在卢拉执政期间，巴西经济年均增长4.3%，重回世界经济十强行列。卢拉还推行了“零饥饿”和“家庭补助金”等民生计划，使巴西贫困人口减少一半以上。巴西媒体认为，执政期间巴西的良好发展为卢拉积攒了广泛的社会支持。

卢拉公开表示将致力于缩小社会贫富差距，缓解通货膨胀，妥善应对疫情，发展经济，促进就业，建立广泛联盟，团结“深度分裂”的国家。媒体指出，这些竞选承诺得到社会各界认可。

3月4日，在巴西里约热内卢，车辆经过一所邮局。（新华社记者 王天聪 摄）

在外交和国际事务上，卢拉也被巴西媒体认为拥有较大优势。中国社会科学院拉丁美洲研究所研究员、巴西研究中心执行主任周志伟认为，在国际层面，卢拉仍然是巴西影响力最大的政治家。

此外，舆论认为，作为第6次参加大选的老将，卢拉对大选相关事务驾轻就熟，具有从容应对各种突发状况的经验和能力。

而且，卢拉与2006年大选中的竞选对手阿尔克明结盟也被认为是不错的选择。阿尔克明是受到巴西商界广泛欢迎的资深政治人物，这一组合既展现了卢拉放弃前嫌、求同存异的变通能力，又突出了竞选团队的经济治理能力，可谓一举两得。

前景难料

尽管卢拉参选受到不少民众的期待，但其能否东山再起还有待观察。

有分析人士认为，卢拉在互联网竞选方面同博索纳罗存在一些差距。据巴西环球网报道，目前，在主要的几家社交媒体上，博索纳罗以总共约4600万粉丝领先于卢拉的约1300万。

巴西一些政治评论员认为，卢拉此前的涉嫌贪腐案虽已被撤销且结案，但竞争对手仍可能继续炒作。此外，卢拉在堕胎权等争议话题上的言论引发部分选民群体反感。

还有分析指出，卢拉拟推行的一些社会平等化措施，如大幅提升遗产税税率等，可能使富人阶层和中产偏上阶层中的部分选民转而支持其他候选人。

目前，卢拉的支持率在巴西各大咨询机构的民调中依然处于领先地位，但其与主要竞争对手博索纳罗的差距继续缩小。

巴西巴拉那研究所4日发布的最新民调显示，卢拉获得40%投票意向，博索纳罗为35.2%，与此前一期民调相比，两人差距减少了2.5%。有巴西媒体指出，这一结果值得卢拉团队重视，博索纳罗去年11月在同一机构民调仅获29.2%投票意向，其与卢拉的差距在不断缩小。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)