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加拿大总理特鲁多访问乌克兰

2022年05月09日08:49 | 来源：新华网
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新华社渥太华5月8日电（记者林威）加拿大总理特鲁多8日访问乌克兰并会晤乌总统泽连斯基。

根据加总理办公室8日发布的新闻稿，特鲁多当天与加拿大副总理弗里兰和外交部长若利访问乌克兰。特鲁多在与泽连斯基会晤后举行的联合记者会上宣布，加拿大将向乌克兰提供价值5000万加元（约合4000万美元）的额外军事援助，包括无人机摄像头、高清卫星图像、小型武器及弹药。此外，加拿大将向世界粮食计划署提供2500万加元（约合2000万美元），以保障乌克兰粮食安全。

特鲁多表示，他将考虑临时取消乌克兰商品的进口关税，为期一年。他还说，加拿大将对俄罗斯实施更多制裁。

当日，特鲁多在乌克兰首都基辅参加了加拿大驻乌克兰大使馆重开升旗仪式。加拿大2月12日关闭在基辅的大使馆，将使馆人员迁往波兰。

另据乌克兰总统网站8日报道，泽连斯基当天在基辅会见特鲁多，双方就加拿大对乌军事援助和双边关系问题进行了讨论。泽连斯基说，双方还就排雷合作达成一致。此外，泽连斯基当天同特鲁多在基辅一起参加了与七国集团领导人的视频会晤。（参与记者：李东旭、李铭）

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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