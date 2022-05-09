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美联储激进加息产生多重负面效应

本报记者  李志伟
2022年05月09日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　美国联邦储备委员会日前宣布加息50个基点，将联邦基金利率目标区间上调到0.75%至1%之间，自2000年以来加息幅度首次达到50个基点。美联储同时宣布，将从6月1日起缩减规模近9万亿美元的资产负债表，以配合加息举措，遏制通胀飙升。美联储临时主席鲍威尔在记者会上说，未来几次会议将讨论进一步加息。

　　有分析指出，美联储前期行动迟缓，一定程度上导致美国面临40年来最严重通胀局面。为遏制通胀形势持续恶化，美联储转向激进加息，这一政策失序不仅导致美国经济衰退风险上升，也造成多重负面效应，冲击全球金融市场并加剧新兴市场压力。

　　去年2月初，美国前财政部长、哈佛大学教授萨默斯就撰文警告，美国大规模财政刺激政策可能引发“一代人未曾见过的通胀压力”，美国需快速调整财政和货币政策以应对通胀风险。然而，拜登政府和美联储屡次用“通胀暂时论”来淡化风险。此后，包括鲍威尔在内的美联储官员承认通胀上升比预期幅度更大、持续时间更长，美联储政策重点也逐渐从促就业、稳经济转向抗通胀，但其政策调整已远远落后于通胀形势。

　　根据美国有线电视新闻网5月4日发布的最新民调，77%的受访者认为现在美国经济“很糟糕”，达到2012年以来最高比例。很多受访者表示，随着食品和汽油等价格飙升，他们正在想方设法改变购物习惯，大幅减少开车的次数。

　　劳拉·肯普是俄克拉荷马州的一名单身女性，她今年3月的取暖费是306美元，是一年前125美元的两倍多。“我不明白怎么回事。账单每个月都在增加，占到个人收入的1/3。除去其他必要开销，每月剩下的200美元都花在油箱里了。”肯普表示。

　　市场对于美联储能否让经济在加息周期中实现“软着陆”持相当怀疑态度。德意志银行在一份预测中认为，美国经济有可能在2023年末至2024年初出现“严重衰退”，这是美联储收紧货币政策以抑制通胀的结果，其力度将远远超过预测者当前预期。美联储前副主席罗杰·弗格森表示，美国经济几乎不可避免会在2023年陷入衰退。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙认为，美国进入温和衰退的概率为33%，有33%的概率会发生更严重的情况。

　　美联储转向激进加息还可能对新兴市场产生多重负面溢出效应，增大全球金融稳定风险。不少经济学家担心，随着美联储进入紧缩周期，美元资产回报对投资者更具吸引力，资金将大规模从新兴市场回流美国，并可能导致高负债的新兴经济体出现债务违约。国际货币基金组织研究部门主管马哈尔·纳巴尔表示，美联储加速收紧货币政策可能增加新兴市场资本外流压力，推高输入型通胀，增大债务脆弱性，并挤压其政策空间。

　　（本报华盛顿5月8日电）


　　《 人民日报 》（ 2022年05月09日 14 版）
(责编：牛镛、杨光宇)

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