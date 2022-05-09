本报记者 谢佳宁

日前，在委内瑞拉发起的国际反法西斯会议上，委内瑞拉外长普拉森西亚强烈谴责美国的霸权主义行径，并严厉批评美方“制裁外交”政策。

委内瑞拉和美国的关系自1999年以来持续紧张。2017年以来，美国不断扩大对委经济和金融制裁，甚至多次提及军事干预的可能性。2019年，美国冻结委政府在美全部资产，通过加大制裁力度支持委反对派对抗政府。联合国单边强制措施对人权负面影响问题特别报告员阿莱娜·杜汉发布的报告显示，与制裁前相比，委内瑞拉政府收入下降了99%，公共服务因资金不足近乎完全崩溃。报告指出，制裁破坏了委内瑞拉民众最基本的人权。超过1/3的人口陷入严重粮食不安全；供水服务因人员和设备匮乏而严重中断，普通家庭每周只有几小时的自来水供应；政府资助锐减导致学校缺少相关必要的供应，危及受教育权；在人员、基本用品和设备缺乏的情况下，医疗保健服务条件恶化，孕产妇、婴儿以及严重疾病患者死亡率都在上升。

医学期刊《柳叶刀》官方网站刊文称，由于缺乏挽救生命的药物和治疗，超过30万委内瑞拉人处于危险之中。“由于美国的银行拒绝处理委内瑞拉的银行交易，成千上万的人无法获得透析，以及癌症、高血压和糖尿病治疗。仅在2017年至2018年，美国制裁造成的严重威胁就导致超过4万委内瑞拉人死亡。”文章呼吁美国不要干涉委内瑞拉内政，结束制裁。美国《迈阿密先驱报》近日也刊文批评美国对委内瑞拉实施的制裁措施，让委内瑞拉人民深受其害。

委内瑞拉石油资源丰富，石油产业是该国财政收入和外汇的主要来源。美国对委内瑞拉石油公司及其在美国子公司实施制裁以来，委经济受到严重打击。有数据显示，委内瑞拉原油产量从2016年的每天近250万桶，下降至2020年的每天仅30万桶。美洲协会的统计显示，制裁前，委内瑞拉76%的石油收入用于社会项目，现在甚至无法投资其中的1%。

“美国的石油制裁直接导致委内瑞拉经济大幅下滑，并导致人民生活质量进一步恶化。”委内瑞拉中央大学经济学家路易斯·奥利弗罗斯在研究报告中指出，2017年以来，美国的制裁导致委内瑞拉政府损失170亿至310亿美元的石油收入。制裁直接导致委食品和药品进口急剧下降。同时，“避险”倾向又导致与委内瑞拉机构合作的金融机构“过度”遵守美国制裁规定，人权组织、人道主义组织和私营公司的银行账户被关闭，合法交易被长期拒绝或冻结。

联合国人权理事会去年7月发布的一份报告指出，委内瑞拉石油公司美国分支雪铁戈下属的西蒙·玻利瓦尔基金会帮助委癌症患者赴海外接受治疗和器官移植，而接收国和机构因担心触犯美方对委制裁规定，对这些患者的治疗“相当谨慎”。在西蒙·玻利瓦尔基金会运营框架下，约190名患者目前在委境外等待治疗。2017年至2020年间，有14名儿童在等待治疗过程中死亡。

国际舆论普遍认为，美国制裁并未给委内瑞拉带来所谓和平、民主的解决方案，反而严重阻碍委内瑞拉经济社会发展，给委内瑞拉人民生计造成严重困难。阿莱娜·杜汉表示，美国对委单方面制裁是出于政治动机，直接阻碍了委政府保障民生的能力，对委内瑞拉全体人民的生活产生严重影响，违反了国际法。

委内瑞拉全国代表大会议员费尔南多·巴斯蒂达斯表示，美国为维持霸权，频频以单边制裁肆意打压其他国家，违反国际法和国际关系基本准则。美国商会美洲区高级副总裁尼尔·赫灵顿指出，美国的制裁已经造成了严重负面后果，加剧了委内瑞拉经济和人道主义危机，制裁同时使美国企业和盟国企业遭受损失。“美国是时候该反思这场无休止的制裁了。”

《 人民日报 》（ 2022年05月09日 14 版）

(责编：牛镛、杨光宇)