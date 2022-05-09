本报记者 岳林炜 马 菲

据日本媒体报道，日本东京电力公司已于5月5日启动海底挖掘作业，为福岛第一核电站核污染水排入太平洋修建排水口。日本政府和东京电力公司出于一己私利，罔顾国内外强烈反对，坚持推进核污染水排海，持续遭到多方批评。多国环保人士、学者、民众纷纷呼吁国际社会阻止日本政府这一不负责任的行为。

日本民间团体“和平人权环境论坛”事务局次长井上年弘多次参与组织市民活动。井上年弘对本报记者表示，日本政府和东京电力公司曾对渔民许下承诺，得不到渔民的理解绝不会把核污染水排海。尽管如此，日本政府和东京电力公司仍在一步步推进排海计划，“据称核污染水的排放将持续进行，直到核电机组报废为止，这将对海洋造成严重污染”。井上年弘表示：“日本政府执意推进核污染水排海，极不负责，是背信弃义的行为。我们将继续组织各种市民活动，发出反对核污染水排海的声音。”

今年50岁的宇野朗子是福岛核事故的受害者之一。她认为，核事故发生以来，已有大量核污染水排入大海，日本政府应该负起责任，最大限度避免因核污染水产生公害问题。“核污染水排海不是日本自己的事情，它关系到全世界，关系到未来的下一代。日本政府和东京电力公司无视民意，持续推进核污染水排海进程，我们感到强烈愤慨。”宇野朗子表示。

绿色和平组织负责东亚地区事务的核专家肖恩·伯尼近日在韩国《东亚日报》撰文称，东京电力公司发布了各种视频，宣传向海洋排放核污染水的安全性，但并未公开待排放的核污染水总量等基本信息。据东京电力公司透露，福岛核污染水总量在3月末达到了129.3万吨，并且还在持续增加。东京电力公司表示，核污染水将在掺入海水稀释后进行排放。据估计，每升核污染水需要加入254升干净的海水，因此日本最终向海洋排放的核污染水总量将超过3亿吨。

文章指出，日本的核污染水稀释技术存在问题。东京电力公司的“多核素去除设备”（ALPS）始终未能成功处理铯、锶等放射性物质。“即使进行了稀释处理，能够引起生态界遗传变异的放射性物质氚和碳14也会全部排放到大海中，这将会造成无法挽回的环境损失。”文章强调。

近日，由韩国市民团体组成的“阻止日本核污染水排放共同行动”在首尔举行记者会，要求韩国政府向日本施压，敦促日本撤回核污染水排海计划。该组织表示，虽然日本政府计划将核污染水稀释至低于排放标准，但稀释后的核污染水中仍然残留有放射性物质，放射性物质的排放总量不会发生变化，污染海洋是不可避免的结果。

“日本在没有与邻国进行充分事前协商的情况下单方面推进相关程序，我们对此表示担忧和遗憾。”韩国海洋水产部长官提名人赵承焕近日表示，有必要敦促日本政府采取负责任的态度。韩国将以国民健康和安全为最优先原则，采取应对措施。

智利迭戈·波塔莱斯大学环境工程学者阿拉尔孔表示，东京电力公司称使用“多核素去除设备”可过滤掉除氚以外的62种放射物，但氚是氢的放射性同位素，极难去除，会带来健康风险。此外，一些更危险的放射性元素有时无法被复杂的过滤系统截留，有进入海洋的可能。放射物还能通过与食物链相关的“生物放大作用”富集，因此不能排除核污染水排海给人类和其他生物带来危险。阿拉尔孔说，对于日本单方面决定向海中排放核污染水，国际原子能机构以及国际社会应予以阻止，并由国际科学界开展有关评估。

（本报东京、首尔5月8日电）

《 人民日报 》（ 2022年05月09日 14 版）

(责编：牛镛、杨光宇)