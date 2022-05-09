美国作为当前困局的始作俑者，理应采取切实措施彻底纠正极限施压的错误政策，积极回应伊朗正当合理关切，推动未决问题尽快解决

2021年4月以来，伊朗核问题全面协议各方与美国为恢复履行全面协议展开密集外交谈判。经过一年多的不懈努力，各方已就恢复履行全面协议的绝大部分内容达成一致。然而，就在谈判即将收官之际，个别未决问题却使之陷入僵局。全世界都在密切关注，美国将采取何种举措实现重返全面协议的政策目标。

全面协议是经联合国安理会决议核可的重要多边外交成果，是通过对话谈判解决地区热点问题的成功范例。维护和执行好全面协议，是确保伊核计划和平性质、维护中东地区和平稳定的有效途径。遗憾的是，美国上届政府大行单边主义，大搞毁约退群，2018年5月单方面退出全面协议，对伊朗极限施压，致使协议处于崩溃边缘，也将美国置于国际社会的对立面。

美国现政府认识到上届政府对伊政策的失败，寻求重返全面协议。在此背景下，全面协议各方与美方展开了密集的恢复履约谈判。各方克服疫情困难，为谈判倾注了大量精力，不断取得积极进展。然而，美方口口声声表示愿改弦更张，却未能在谈判中体现足够的诚意。美方不仅未能充分考虑伊方提出的一些正当合理诉求，还在谈判期间不断追加对伊制裁，威胁制定全面协议的“替代方案”。这不禁令人怀疑，美国政府是否真的有诚意重返全面协议？是否仍在坚持走制裁施压的老路？是否有为恢复履约做出政治决断的魄力？

众所周知，当前伊核谈判的主要未决问题之一，是伊朗要求美国将伊朗伊斯兰革命卫队移出“外国恐怖组织”名单。伊朗伊斯兰革命卫队是伊朗的正规国家军队，却被美国列为恐怖组织。如果美方不解除其列名，怎能体现美方愿意改变错误的对伊极限施压政策？如果美国政府在关键问题上不能克服国内政治压力，如何让人信服其有能力恢复履行协议义务？

当前，谈判仍陷僵局，前景尚难预料。美国作为当前困局的始作俑者，理应采取切实措施彻底纠正极限施压的错误政策，积极回应伊朗正当合理关切，推动未决问题尽快解决，以实际行动取信于国际社会。同时，美方应重信守诺，避免再次“翻烧饼”，确保恢复履约协议行稳致远。

中国在伊核问题上没有任何私利，也从未偏袒任何一方。中国处理伊核问题的根本出发点，就是坚定维护全面协议和多边主义，维护安理会权威和国际核不扩散体系，维护中东地区和平与安全。美国单方面退出全面协议后，中国始终坚持原则，忠实履行自身义务，成为维护全面协议的中流砥柱。在恢复履约谈判中，中国积极开展外交斡旋，为解决难点问题、弥合各方分歧发挥了重要作用。

中方提出全球安全倡议，强调坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端，支持一切有利于和平解决危机的努力，不能搞双重标准，反对滥用单边制裁和“长臂管辖”。中国推动解决伊核问题，是带头落实全球安全倡议的生动实践。无论国际形势如何变化，中国将始终站在历史正确的一边，坚定推进伊核问题政治解决进程，坚定维护多边主义和国际核不扩散体系，为维护世界和平稳定作出大国贡献。

《 人民日报 》（ 2022年05月09日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)