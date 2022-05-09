新华社北京5月8日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部发言人科纳申科夫8日通报，过去一夜，俄军摧毁了乌军位于哈尔科夫州的一个旅指挥所。乌克兰武装部队总参谋部8日在社交媒体发文说，7日一天消灭了400名俄军人。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫8日通报说，过去一夜，俄军使用高精度空基导弹摧毁了乌军位于哈尔科夫州的一个旅指挥所。俄防空部队在蛇岛击落了乌空军两架苏-24战斗轰炸机和一架米-24直升机。此外，乌海军一艘军舰在敖德萨地区被摧毁。

——乌克兰武装部队总参谋部8日在社交媒体发文说，7日一天消灭了400名俄军人。截至8日，俄军在对乌作战中已损失人员25500余人，损失坦克1130辆、装甲车2741辆、火炮系统509套、多管火箭炮179套、防空系统86套、固定翼飞机199架、直升机156架。

——乌克兰总统网站报道，乌克兰总统泽连斯基8日在基辅会见了到访的克罗地亚总理普连科维奇，双方就国防、经济和能源合作以及乌克兰加入欧盟、加强对俄制裁等问题进行了讨论。

——乌克兰总理什梅加尔8日在社交媒体发文说，他当天在基辅会见了到访的德国联邦议院议长贝贝尔·巴斯。什梅加尔表示期待德国在乌重建和加入欧盟问题上给予乌方支持。

——据乌克兰国家通讯社报道，卢甘斯克地区军事行政长官谢尔盖·盖代8日在社交媒体发文说，卢甘斯克地区别洛戈罗夫卡村一所学校7日遭空袭，已造成2人死亡、7人受伤，另有60人被埋在废墟下。截至目前，俄方尚未对此作出回应。（参与记者：耿鹏宇、李东旭、李铭）

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