新华社贝尔格莱德5月8日电 特写：那两座纪念碑前，如今满是鲜花

新华社记者石中玉

在位于塞尔维亚首都贝尔格莱德的中国文化中心前，竖立着两座纪念碑，用于纪念在1999年北约轰炸中国驻南斯拉夫联盟共和国大使馆事件中牺牲的三位中国记者。23年后的5月7日，这两座纪念碑前摆满鲜花，悼念三位烈士。

塞尔维亚政府官员、中国驻塞尔维亚大使馆工作人员，来自中国媒体、塞尔维亚记者协会、中资企业和塞民间组织的代表，以及华侨华人和当地民众，共计上百人先后向纪念碑敬献花圈和鲜花并默哀，表达对烈士的敬意，谴责北约暴行。

在献花的人群中，塞尔维亚原陆军上校帕雷扎宁显得格外突出。这位今年83岁的老军人当天手持印有三位烈士照片的横幅，向纪念碑献花后一直站在人群中，直至活动结束才离去。

帕雷扎宁接受新华社记者采访时说：“我们对（北约轰炸中国驻南联盟大使馆）那天印象深刻，永远不会忘记。我们每年都会来这里表达对中国人民的真诚敬意。”

帕雷扎宁说，三位中国朋友在“侵略者的轰炸中丧生”，“对我们来说，美国和北约侵略造成了无法挽回的损失”。

1999年5月7日，以美国为首的北约轰炸中国驻南联盟大使馆，造成正在使馆中工作的新华社记者邵云环、《光明日报》记者许杏虎、朱颖不幸牺牲，同时炸伤数十人，使馆馆舍严重损毁。十年后的2009年5月7日，贝尔格莱德市政府在使馆旧址前竖立纪念碑，缅怀在北约轰炸中牺牲的中国烈士，感谢中国在塞尔维亚最困难时期给予的宝贵支持。

贝尔格莱德副市长姆拉杰诺维奇说，三位中国烈士和成千上万南联盟平民成为北约侵略的受害者，民用建筑成为轰炸目标，凸显了侵略者的本来面目和真实目的。“我们要向世界发出的信息是，这样的悲剧绝不能重演。”

同帕雷扎宁一样，塞尔维亚记者协会秘书长布拉约维奇连续多年来到中国驻南联盟大使馆旧址参加悼念活动。

布拉约维奇代表塞尔维亚记协向遇难的三位中国烈士致敬。他说，从2010年首次向纪念碑献花以来，自己发现参与悼念活动的人越来越多，“人们真心把三位烈士放在心上”。

2016年6月17日，中国政府在使馆旧址上竖立纪念碑。纪念碑上用中、塞、英三种文字刻着“缅怀烈士 珍爱和平 谨以此纪念在北约轰炸中华人民共和国驻南斯拉夫联盟共和国大使馆中牺牲的邵云环、许杏虎、朱颖烈士”。

如今，在被炸使馆旧址，西巴尔干地区首座中国文化中心拔地而起，竖立在中国文化中心门前的这两座纪念碑被无数鲜花环绕。

(责编：杨光宇、牛镛)