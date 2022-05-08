新华社北京5月8日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国家防御指挥中心负责人米津采夫7日说，乌克兰马里乌波尔市亚速钢铁厂平民撤离行动结束。俄罗斯国防部发言人科纳申科夫7日通报说，俄军摧毁了乌克兰境内来自美国和欧洲国家的武器装备。

——米津采夫7日说，持续3天的亚速钢铁厂平民撤离行动结束。5日以来，俄罗斯在联合国和红十字国际委员会参与下从亚速钢铁厂撤离了51名平民，其中包括18名男子、22名女子和11名儿童。

——乌克兰副总理韦列修克7日说，妇女、儿童和老人已全部撤离亚速钢铁厂，马里乌波尔人道主义行动的这一部分已经完成。乌克兰总统办公室主任叶尔马克6日说，在联合国方面的协调下，乌方已从马里乌波尔市及其邻近地区，其中包括亚速钢铁厂，撤出约500人。

——科纳申科夫7日说，过去一夜，俄空天军战役战术航空兵打击了18处乌方军事目标，包括多个指挥所、弹药库、兵力和装备集中地等。此外，集结于乌北部哈尔科夫州博戈杜霍夫火车站区域、来自美国和欧洲国家的武器装备被摧毁。俄军防空部队在尼古拉耶夫州、赫尔松州、哈尔科夫州以及顿涅茨克和卢甘斯克等地击落了13架乌军无人机，在哈尔科夫州伊久姆市上空拦截3枚“圆点-U”弹道导弹和9枚“龙卷风”多管火箭炮炮弹。

——科纳申科夫7日表示，自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁了乌军152架飞机、112架直升机、762架无人机、295套防空导弹系统、2895辆坦克和其他装甲车、333台多管火箭炮、1364门野战火炮及迫击炮和2716辆特种军用车辆。（参与记者：华迪、李铭、李东旭、黄河）

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