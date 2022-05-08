图①：位于江苏苏州的亿滋智能化中央配送中心外景。

图②：蔡司位于上海的工厂生产场景。

图③：法国MND集团生产的金山岭滑雪场脱挂式索道正式启用。

图④：第六届国际氢能与燃料电池汽车大会上，参会嘉宾关注现代汽车集团HTWO氢燃料电池系统。

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今年一季度，中国实际使用外资金额3798.7亿元，实现同比25.6%的高增长。中国不断扩大高水平对外开放，着力打造市场化、法治化、国际化的营商环境，外资企业持续看好中国市场机遇，纷纷加强本土化创新，加快在华布局研发中心与创新产业链，加大投资数字经济、绿色发展等领域，植根中国，共同发展。

拥抱冰雪 助力旅游产业发展

本报记者 白紫微

2022年北京冬奥会期间，在位于河北滦平的金山岭滑雪场，法国MND集团生产的脱挂式索道正式启用。“北京冬奥会的成功举办带动了中国冰雪产业的高质量发展，我们十分看好中国体育休闲旅游市场的未来前景。”MND集团安美地（张家口）山地发展有限公司常务董事迪龙岩表示。

成立于2004年的MND集团是欧洲最大的户外雪地运动装备制造商之一，主营索道、人工造雪、安全设施和户外活动设施4类产品。在北京冬奥会、冬残奥会筹备期间，MND集团生产的索道、安全设施、造雪机等产品出现在高原训练基地长城岭滑雪场，以及冬残奥会运动员训练基地翠云山雪场上，为中国运动员备战冬奥提供设备支持。

在北京携手张家口获得2022年冬奥会、冬残奥会举办权后，越来越多的国际顶级冰雪基础设施和装备公司进入中国市场。2016年，MND集团看到中国冰雪产业的巨大潜力，引入全套主力产品和服务项目，大力开发中国市场。“作为一家出口型公司，MND集团每年近70%的产品销往世界各国，中国市场在其中占有相当大的份额。”安美地（张家口）山地发展有限公司市场商务总监田墨怡介绍。

2017年，MND集团与中国企业合资成立安美地（张家口）山地发展有限公司，并成为入驻张家口冰雪运动装备产业园的首家企业。“我们相信张家口体育旅游市场将持续增长，希望与各界投资企业合作，参与当地市场开发。”田墨怡说。目前，MND集团已成为张家口本地多家企业的合作伙伴，其索道及人工造雪设备的组装线也已落地。

为持续改善营商环境、促进外资企业良好发展，张家口市政府推出多项政策，在员工招聘、市场开拓、科技研发等领域为企业提供支持。“我们真切感受到当地政府招商引资政策的扶持力度，冰雪运动装备产业园每年都会组织包括展会、人才招聘会、产业论坛等在内的交流活动，为我们联系当地客户、对接供应商提供便利。”田墨怡说。

随着“带动三亿人参与冰雪运动”的目标成为现实，MND集团也在深耕中国市场的6年间见证了中国冰雪运动的蓬勃发展。田墨怡以新疆阿勒泰地区的雪场为例，“将军山、可可托海、吉克普林等大型雪场的雪质明显改善，雪道长度、高差也有了很大的进步。”与此同时，90后、00后的年轻人已成为中国冰雪运动消费的主力军。“越来越多的年轻人选择使用单板滑雪，他们不仅追求滑行速度，还更讲究技巧和个性的宣扬。”

北京冬奥会和冬残奥会的成功举办，为中国冰雪产业发展提供了巨大的市场空间。“我们将在中国冰雪经济高质量发展过程中牢牢把握新机遇，例如，满足雪场对硬件自动化系统升级改造和四季运营的市场需求。”田墨怡表示，MND集团对在华的未来发展充满信心，将把多年来在山地开发项目中积累的技术应用于中国市场，助力推动中国体育休闲旅游产业升级。

拓展业务 加速本土创新研发

本报记者 田 泓

今年1月，卡尔蔡司中国区投资总部和医疗投资总部双双签约落户上海外高桥保税区，总投资6000万美元。两家总部分别聚焦高科技与医疗产业，统一协调资金调配和业务拓展，重点投资优势行业中的新兴领域。蔡司大中华区总裁福斯特表示：“建立双总部，是蔡司深耕中国市场的实际行动。”

“去年，蔡司在华销售额逆势增长，中国成为蔡司全球第一大市场。对蔡司而言，中国不仅是制造基地和销售市场，更是创新源头。”蔡司大中华区首席财务官及首席数字官马克礼介绍。2012年，蔡司中国创新中心在上海成立，这是蔡司在总部德国以外的首个企业级创新中心，重点研发医疗技术和显微镜。迄今，该中心已研发出10多款创新产品，申请超过50项知识产权。2013年，蔡司上海管理公司升级为地区总部，并承接部分全球性业务职能。

作为首批入驻上海自贸试验区的外资企业，蔡司借助中国开放市场的东风加速本土创新研发。在福斯特看来，跨国企业本地化不仅体现在生产方面，“要引进世界前沿技术，还要根据客户需求进行本土化研发和改进。”去年，蔡司投资10亿元人民币在江苏苏州新建研发和生产基地，支持包括医疗设备、研究显微镜以及新能源汽车等公司所有业务领域的拓展，旨在助力提升企业本土创新能力，深度融入本土产业生态系统。

在蔡司深耕中国市场的过程中，可持续发展理念贯穿于研发、生产、物流、服务、销售等各个环节。在绿色生产方面，蔡司广州知识城厂区利用人工智能、大数据等科技，降低电力消耗，整个园区每年累计节约365万度电；废水循环系统每天节约300吨纯净水，相当于3000户四口之家一天的总用水量。而在物流环节，蔡司提出“绿色物流”理念，以统一的物流解决方案，将95%的货物通过共享运输方式直接交付于终端客户。

新冠肺炎疫情防控期间，蔡司设计出用于保护眼科医生和患者的呼吸防护屏，优化后运用于中国市场多个品牌的裂隙灯，防止病毒传播，并已实现快速生产。蔡司还捐赠了一批为手术显微镜等医疗设备配备的防感染罩等防护用品。

除了消费者熟知的光学光电业务，蔡司未来还将加大对中国市场新能源汽车、半导体制造、生物临床制药等新兴领域的投资。目前，蔡司正与中国新能源汽车电池生产商合作，研发成果在电池质量检测方面已达到行业领先水平。“蔡司期待借力中国新能源电池产业全球领军地位，走向全球更多市场。”福斯特说。

“得益于中国不断扩大开放、持续改善营商环境，过去10年间，蔡司在中国的销售额增长了约25倍，领先全球市场。”福斯特说，蔡司已连续参加4届进博会，通过这一开放平台不断扩大“朋友圈”，“这更加坚定了我们携手中国伙伴走向全球市场的信心。”

密切合作 加大投资氢能市场

本报记者 姜晓丹

充满氢气后续航里程超过1000公里、运行中只排放干净的水——在去年11月举行的第四届进博会上，韩国现代汽车集团展台上的氢动智能无人运输车引起了许多参展观众的兴趣。

2021年1月，韩国现代汽车集团与广州市黄埔区、广州开发区政府签订投资协议，成立现代汽车氢燃料电池系统（广州）有限公司。随后，现代汽车集团在韩国以外全球首个氢燃料电池系统生产、研发和销售基地——“HTWO广州”正式动工。该项目占地20.2万平方米，包含氢燃料电池堆工厂、氢燃料电池系统生产工厂、研发中心和创新中心，预计今年下半年正式竣工。到2030年，该项目总投资将达到85亿元人民币。

氢能具有热值高、能量密度大、可储存、可再生、零污染等优势，被世界各国视为应对气候变化、实现能源转型的重要抓手。中国是世界上最大的制氢国。随着《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》的发布，以及两批燃料电池汽车示范应用城市群的获批启动，中国将产生大量的氢燃料电池市场需求，也为氢能企业带来更多发展机遇。

“现代汽车集团看好中国氢能市场广阔的发展前景，因此决定在中国建设我们的全球首个海外氢燃料电池系统生产、研发和销售基地。”现代汽车氢燃料电池系统（广州）有限公司总经理吴承灿说。

去年，广东城市群被确定为中国首批燃料电池汽车示范应用城市群之一。“这里整合了化工、钢铁、汽车等相关产业，为氢燃料电池的研发生产以及相关产业链的建立提供了绝佳条件。”谈及为何落地粤港澳大湾区，吴承灿说，氢燃料电池汽车领域仅靠单一企业是做不了的，需要跟产业链上的其他企业紧密合作，共同前行。“默契的合作需要长时间的付出和投入，就像种粮食一样，悉心培育才能丰收。”

“HTWO广州”项目落户广州后，在工厂建设和市场开拓等方面得到了当地诸多政策支持。“黄埔区是广州氢能产业发展核心区，出台了支持企业发展的各项政策，有扎实的产业基础和丰富的应用市场；广州开发区政府招商引资不但工作效率高、流程公开透明，工作人员态度也很亲切。”自从项目落地后，吴承灿就十分忙碌。项目推进过程中，他亲身感受到“中国速度”，在当地政府的支持下，“HTWO广州”项目实现了“引进即筹建、拿地即动工”。

据吴承灿介绍，该项目并不是现代汽车集团首次布局中国。自2002年进入中国以来，现代汽车集团积极融入中国的对外开放和经济建设进程，已深耕中国市场20年。截至2021年底，已投资成立了68家企业，涉及整车、汽车零部件、建筑等多个行业，并仍在不断完善在华产业链。

“近年来，中国始终坚持高水平对外开放，我们切实感受到中国营商环境、投资便利性不断改善，为外商投资创造了良好条件，激发了市场活力。”吴承灿十分看好中国市场的发展前景，未来，除了推广氢燃料电池车，现代汽车集团还计划在中国持续扩大其他领域的氢能应用示范运营。

低碳环保 共享绿色发展成果

本报记者 白紫微

2021年11月，美国食品企业亿滋与一家中国烘焙食品企业达成战略合作，从饼干品类跨界向低温烘焙类食品领域发展。作为一家扎根中国市场38年的外资企业，亿滋旗下的奥利奥饼干、炫迈口香糖等众多产品受到中国消费者青睐。“中国是亿滋在全球最重要的市场之一，也是未来发展的机遇所在。”亿滋大中华区总裁范睿思表示。

深耕中国市场的这些年，亿滋是中国绿色发展理念的见证者，也是参与者。“在企业发展过程中，我们强调以绿色环保、可持续的方式采购、生产、运输产品，努力在中国打造一个智能化、数字化、可持续的本土供应链。”范睿思说。

对于一家食品企业来说，原材料是生产的根本。过去15年，亿滋苏州全球研发技术中心与位于扬州的江苏里下河地区农业科学研究所合作，培育出7种高产、抗病、优质的弱筋小麦品种。“我们的在华饼干工厂通过订单农业采购了大量本土弱筋小麦面粉，未来采购量还将继续增加。这一本土化供应方案还有助于降低原料自海外进口过程中的碳排放。同时，这些育种成果和订单农业模式还可推广至整个饼干烘焙行业，实现从育种到烘焙生产的本土闭环价值链。”范睿思介绍。

绿色发展理念不止存在于原材料采购环节——去年，亿滋在苏州启用公司全球首个智能化中央配送中心，采用自动化仓库、智能园区与绿色物流，服务全国8个区域的产品物流配送；今年3月，亿滋中国研发团队从设计端开发出一款可被回收的塑料卷膜包装，并成功投产，该材料将被逐步应用于其中国市场所有饼干产品包装，预计将使3000吨左右的产品包装材料在结构上变为可回收……

中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。这意味着中国作为世界上最大的发展中国家，将完成全球最高碳排放强度降幅，用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和。这无疑需要付出艰苦卓绝的努力。在范睿思看来，要实现这一目标，企业的积极配合、资源投入与技术创新合作不可或缺。“亿滋已于2018年在华实现碳达峰，并承诺2050年前在全球市场全面实现碳中和。未来，亿滋不仅要在中国保持业务高速增长，还要进一步加大研发投入，继续在可持续发展与企业社会责任等方面践行承诺。”

近年来，亿滋也见证了中国整体营商环境不断改善。“食品相关法律法规、市场规范及管理不断健全，产品及原料进出口、国内各地区物流便利度不断优化，我们在投资、合作等方面获得了来自中国政府的支持与帮助。”范睿思看好中国市场蕴藏的巨大机遇，“我们将努力在实现自身可持续发展的同时，助力中国经济社会实现高质量发展。”

《 人民日报 》（ 2022年05月08日 07 版）

(责编：胡永秋、白宇)