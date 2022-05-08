人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

“在这个课堂，我收获满满”

本报记者  姚雪青
2022年05月08日05:23 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“上节课，我们学习了不同类型的农用动力机械在中国农场的应用。这节课，我们请几位同学讲讲农用动力机械在自己国家使用的情况。奥西里·莫雷克，请给大家展示一下你调研的情况。”

　　“在非洲，农业是不少国家的基础或支柱产业。当地有面积很大的农场，但农业机械化程度不高，管理和实操人才普遍缺乏。在我的祖国博茨瓦纳，农业现代化仍有很大发展空间……”

　　在位于江苏省镇江市的江苏大学学生宿舍里，博茨瓦纳籍管理学博士生莫雷克准时打开电脑，连上网络，接上麦克风。屏幕另一端，学校汽车与交通工程学院教授魏胜利坐在工作室，结合生动的课件，在线讲授《现代农用动力机械》课程。

　　这是由江苏大学承办的教育部、农业农村部农业机械化国际培训项目，授课从今年3月底持续至8月底。除了在江苏大学校园就读的留学生外，还有来自巴基斯坦、赞比亚、埃塞俄比亚等8个国家的105名学生同步在线上课。

　　翻开莫雷克的课表，记者发现，培训项目理论与实践相结合，涵盖农业耕种、田间管理、节水灌溉、谷物收获、园艺维护、食品加工与农产品质检等众多知识。“培训项目注重互动与交流，经常通过小组任务和调研讨论等方式让我们加深理解。在这个课堂，我收获满满！”莫雷克分享了一个印象深刻的知识点：“老师向我们介绍了高压共轨喷射技术在非道路用柴油机上的应用，与传统增压柴油机相比，这种技术让燃烧效率提高8%，二氧化碳排放量降低10%，噪声下降15%。这项技术在中国已很成熟，但在非洲国家有很大的推广价值和空间。”

　　“中国用自己种出的粮食养活了14亿多人口，农业机械化功不可没。”莫雷克坦言，参加培训是为了开拓视野、丰富知识，学成后他要从事农业工程管理，将中国农业发展和减贫经验带回博茨瓦纳。

　　和莫雷克一样在“云端”上课的，还有远在巴基斯坦的穆罕默德·瓦卡尔·阿克拉姆。阿克拉姆既是一位农场主，也是巴基斯坦费萨拉巴德农业大学农业机械与动力系的讲师。在他看来，在农业机械化领域，农业知识、能源节约技术和环境保护技术的应用都至关重要，“中方提供的这个项目课程与时俱进，十分实用，将有助于农机研究者、制造商以及操作者解决粮食生产和环保等问题”。

　　“近5年来，学校已为‘一带一路’共建国家培训1400余名农业技术人才。本次培训作为‘升级版’，新增了技术创新与实操应用，提升了培训实用价值，也更契合外国学员需要。我们将积极为共建‘一带一路’贡献智慧与力量。”江苏大学校长颜晓红说。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月08日 03 版）
(责编：胡永秋、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部