新华社贝尔格莱德5月7日电（记者石中玉）塞尔维亚政府官员和中国驻塞尔维亚大使馆工作人员7日前往中国驻南斯拉夫联盟大使馆旧址，凭吊在1999年使馆被炸事件中牺牲的邵云环、许杏虎和朱颖三位烈士。

塞尔维亚内务部长武林，劳动、就业、退伍军人与社会事务部长泰帕夫切维奇以及中国驻塞尔维亚大使馆临时代办田一澍，一同向使馆旧址前的纪念碑敬献花圈并默哀。

武林说：“今天我们来到这里沉痛悼念23年前遇难的中国记者……塞尔维亚永远不会忘记中国朋友的牺牲，每年春天我们都会来到这里悼念他们。他们在最艰难的时刻同塞尔维亚站在一起，患难与共并献出宝贵生命，我们永远怀念他们。”

武林还表示，永远不会忘记北约的野蛮行径，这是对南联盟、对塞尔维亚主权的野蛮侵犯，也是对国际法的野蛮践踏。

泰帕夫切维奇说，中国与塞尔维亚有着“钢铁般的友谊”，患难与共，塞尔维亚永远感谢中国和中国人民对塞尔维亚的帮助。

田一澍说，23年过去了，中塞两国人民一同流下的血与泪已凝结成双方维护国家主权、守护和平安宁的共同心愿。中国愿进一步加强同塞尔维亚全方位、各领域合作，深化发展战略对接，更好造福两国人民，以可持续发展促进可持续安全。

1999年5月7日，以美国为首的北约悍然对南联盟进行轰炸，用导弹野蛮袭击了中国驻南联盟大使馆，造成正在使馆中工作的新华社记者邵云环、《光明日报》记者许杏虎、朱颖不幸牺牲，同时炸伤数十人，使馆馆舍严重损毁。2009年5月7日，贝尔格莱德市政府在使馆旧址前竖立纪念碑，缅怀在北约轰炸中牺牲的中国烈士，感谢中国在塞尔维亚最困难时期给予的宝贵支持。

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