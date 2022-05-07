新华社北京5月7日电 综合新华社驻外记者报道：联合国安理会6日发表主席声明，对维护乌克兰和平与安全“深表关切”。乌克兰总统泽连斯基6日表示，俄军撤回冲突前位置是乌俄恢复“正常”谈判的第一步。

——联合国安理会主席声明说，根据联合国宪章，联合国所有会员国都承担着以和平方式解决国际争端的义务。安理会“强烈支持”联合国秘书长古特雷斯为寻求和平解决方案所作的努力。古特雷斯说，安理会当天首次以同一个声音呼吁在乌克兰实现和平。全世界必须团结起来，消弭枪声，维护联合国宪章的价值观。他表示将继续不遗余力地挽救生命、减少痛苦、寻求和平之路。

——据乌克兰国家通讯社报道，泽连斯基6日在向英国皇家国际事务研究所发表视频讲话时称，俄方应恢复至2月24日冲突爆发前状态，即把俄军撤回到冲突前军事接触线或边界线位置，在此情况下双方才能恢复“正常”谈判。

——据乌克兰总统网站报道，泽连斯基6日在基辅会见了爱沙尼亚外长利梅茨、拉脱维亚外长林克维奇斯和立陶宛外长兰茨贝尔吉斯。泽连斯基称波罗的海三国是乌克兰最紧密和最可靠的朋友，在各个方面给予乌方支持。波罗的海三国外长表示愿帮助乌克兰重建社会基础设施。

——美国总统拜登6日宣布，美国将向乌克兰提供价值1.5亿美元的新一轮安全援助，内容包括提供炮弹、雷达及其他装备。拜登说，批准此轮援助后，可由他直接批准的援乌资金已几乎用尽。因此，他再次敦促国会尽快批准白宫此前申请的330亿美元对乌安全、经济和人道主义援助资金。

——塞尔维亚总统武契奇6日在首都贝尔格莱德重申，塞尔维亚不会参与制裁俄罗斯，尽管塞尔维亚为此“付出了很大代价”。他宣布，塞尔维亚将于5月底之前与俄罗斯天然气工业公司签署购买天然气的新合同。（参与记者：李东旭、李铭、王建刚、邓仙来、石中玉）

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