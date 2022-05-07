人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

最新动态：联合国安理会就乌克兰问题发表主席声明 泽连斯基提出乌俄恢复“正常”谈判的条件

2022年05月07日15:41 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京5月7日电 综合新华社驻外记者报道：联合国安理会6日发表主席声明，对维护乌克兰和平与安全“深表关切”。乌克兰总统泽连斯基6日表示，俄军撤回冲突前位置是乌俄恢复“正常”谈判的第一步。

　　——联合国安理会主席声明说，根据联合国宪章，联合国所有会员国都承担着以和平方式解决国际争端的义务。安理会“强烈支持”联合国秘书长古特雷斯为寻求和平解决方案所作的努力。古特雷斯说，安理会当天首次以同一个声音呼吁在乌克兰实现和平。全世界必须团结起来，消弭枪声，维护联合国宪章的价值观。他表示将继续不遗余力地挽救生命、减少痛苦、寻求和平之路。

　　——据乌克兰国家通讯社报道，泽连斯基6日在向英国皇家国际事务研究所发表视频讲话时称，俄方应恢复至2月24日冲突爆发前状态，即把俄军撤回到冲突前军事接触线或边界线位置，在此情况下双方才能恢复“正常”谈判。

　　——据乌克兰总统网站报道，泽连斯基6日在基辅会见了爱沙尼亚外长利梅茨、拉脱维亚外长林克维奇斯和立陶宛外长兰茨贝尔吉斯。泽连斯基称波罗的海三国是乌克兰最紧密和最可靠的朋友，在各个方面给予乌方支持。波罗的海三国外长表示愿帮助乌克兰重建社会基础设施。

　　——美国总统拜登6日宣布，美国将向乌克兰提供价值1.5亿美元的新一轮安全援助，内容包括提供炮弹、雷达及其他装备。拜登说，批准此轮援助后，可由他直接批准的援乌资金已几乎用尽。因此，他再次敦促国会尽快批准白宫此前申请的330亿美元对乌安全、经济和人道主义援助资金。

　　——塞尔维亚总统武契奇6日在首都贝尔格莱德重申，塞尔维亚不会参与制裁俄罗斯，尽管塞尔维亚为此“付出了很大代价”。他宣布，塞尔维亚将于5月底之前与俄罗斯天然气工业公司签署购买天然气的新合同。（参与记者：李东旭、李铭、王建刚、邓仙来、石中玉）

(责编：岳弘彬、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部