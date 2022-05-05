签约仪式现场。人民网记者 赵益普摄

人民网曼谷5月5日电 （记者赵益普）当地时间5月5日上午，中国电动车企业台铃和泰国国家科技中心、泰国电力局签署合作备忘录，中泰双方将共同推动电动摩托车替代泰国燃油摩的。在当天的签约仪式上，台铃集团向泰国政府赠送了50辆电动摩托车。据了解，台铃有望于今年年底在泰国大规模生产电动车和电摩，并销售至整个东南亚。

泰国国家科技中心主任苏米查在致辞中表示，城市交通电动化对于治理污染和提高能源利用效率非常重要。泰国政府大力提倡以电摩替代燃油摩的，按照规划，到2030年，泰国电摩占有率将达到30%。台铃集团将中国先进的电动车生产技术带来泰国，将助力泰国政府实现这一目标。

台铃集团和泰国政府的合作源于联合国环境规划署的协调推动。台铃自2018年开始成为联合国环境规划署电动出行项目的合作伙伴，并陆续在肯尼亚、菲律宾、越南试点推广电动车项目。联合国环境规划署亚太办事处资源效率区域协调员梅蒙表示，联合国环境规划署关注并支持泰国政府的电摩推广事业，电动车环保效益和经济效益都很明显，是未来城市交通的主力军。中国有大量电动汽车和电摩，中国企业台铃可以帮助泰国推动城市公共交通的电气化。

台铃集团总裁姚立对人民网记者表示，台铃是中国电动车行业中第一家得到联合国认证的企业，一直支持联合国环境规划署电动出行计划。此次进入泰国市场，将和泰国当地公司开展合作，输出中国产业链和技术标准，在泰国当地生产中国的电动车，助力泰国政府尽快以更多的电摩替代燃油摩的。

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