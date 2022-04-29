新华社北京4月29日电（记者孙楠）记者从28日在线上举行的“中美友城对话”活动中获悉，截至目前，中国和美国已建立284对友好省州和友好城市，其中友好省州50对、友好城市234对。

1979年中美正式建交。同年，湖北省和俄亥俄州结为中美第一对友好省州，江苏省南京市和密苏里州圣路易斯市结成中美第一对友好城市，拉开了两国地方友好交往的序幕。

“当我们把这些关系在地图上连线，就构成了连接两国的密集网状纽带。中美友城间的韧性就是中美关系的韧性。”中国驻美大使秦刚在活动开幕式上表示。

“友城伙伴关系一直是推动中美关系发展的重要桥梁和力量。”中国人民对外友好协会会长林松添说，中美友好省州和友城聚焦经济合作和人文交流，为促进两国地方发展和民生改善做出了积极贡献。

1983年，河北省与艾奥瓦州结为友好省州。曾任艾奥瓦州州长的美国前驻华大使布兰斯塔德说，每次他到河北省，都会对双方长久的友谊感到非常骄傲和欣慰。“这得益于我们多年来的努力，我们将会共同推动这一合作。”

无锡市与圣安东尼奥市在创新经济领域的先行先试、福州市与塔科马市共同开启的线上经贸对接会、烟台市蓬莱区与加利福尼亚州索诺玛市合作开展青年关注环保对话项目……这些合作实践都是两国友好省州和友城交往日益深化的生动体现。

从大豆等农产品进出口到体育领域合作，从因葡萄酒结缘到就智慧城市建设开展合作……来自北京市、安徽省、福建省、河南省等中方9省份和加利福尼亚州、堪萨斯州、马里兰州、俄勒冈州等美方9州代表回顾双方友好交往历程，就密切友好省州和友城交流，构建更加富有韧性的中美关系展开探讨。

面对当前复杂严峻的国际形势，代表们认为，两国地方在疫后经济复苏、应对气候变化、可持续发展领域拥有广泛共同利益，合作前景广阔，期待中美关系早日回归健康稳定发展轨道。

对话活动由中国人民对外友好协会和美国国际姐妹城协会共同举办，以“构建富有韧性的伙伴关系”为主题，设有“体育外交与地方合作”“气候变化与绿色发展”“创新经济与合作展望”三个议题。

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