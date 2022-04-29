新华社北京4月29日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰总统泽连斯基28日在乌首都基辅与到访的联合国秘书长古特雷斯举行会晤，双方讨论了马里乌波尔人员撤离等问题。乌克兰与俄罗斯28日再次交换被扣押人员，乌方有45人被释放。

——据乌克兰总统网站发布的消息，泽连斯基在会晤后举行的联合记者会上说，马里乌波尔亚速钢铁厂仍在遭受轰炸，乌方愿意就马里乌波尔人员撤离问题与俄方进行“紧急会谈”。古特雷斯表示，联合国在推动全面停火的同时将继续力求采取现实措施挽救生命、减少痛苦，包括维持有效的人道主义走廊、实现局部停火、为平民和物资补给提供安全通道。他说，他访俄期间俄总统普京原则同意联合国和红十字国际委员会参与亚速钢铁厂平民撤离，相关方正在就落实这一提议进行密集磋商。

——乌克兰副总理韦列修克28日在社交媒体发文说，乌俄当天再次交换被扣押人员。乌方获释的45人中包括12名平民、13名军官和20名士兵。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫29日上午通报，俄空天军使用高精度空基武器摧毁了位于乌克兰基辅市的“阿尔乔姆”航天火箭生产厂房。俄方还使用“口径”高精度远程海基导弹摧毁了乌方3个牵引变电所。

——俄罗斯库尔斯克州州长斯塔罗沃伊特29日在社交媒体上说，该州一处边防检查站当天上午遭到迫击炮袭击，俄边防和军方人员开火还击。俄罗斯布良斯克州州长博戈马兹29日通过其社交媒体账号表示，俄联邦安全局在该州的一处边防设施当天遭到乌方迫击炮袭击，当地水电供应设施受损，正在进行抢修。两起袭击均未造成人员伤亡。

——塔斯社29日援引俄罗斯国家航天公司总裁罗戈津的话报道说，俄方将根据国内和周边地区局势决定国际空间站的未来命运。俄罗斯暂时不急于表明立场，2024年以前俄罗斯将继续在国际空间站的工作，2024年后俄方与国外伙伴在国际空间站领域是否继续合作的建议已经呈报给总统普京和政府审阅。如果俄方决定退出国际空间站项目，将提前一年通知合作伙伴。

——乌克兰武装部队总参谋部29日在社交媒体上发文说，在顿涅茨克和塔夫里亚方向，为阻止乌军重新集结，俄军正沿整条接触线向乌军发动炮击。同时，俄军在亚速钢铁厂附近继续封锁乌守军。

——乌克兰国家通讯社29日援引乌总统办公室顾问波多利亚克的话报道说，乌克兰寻求与俄罗斯签署一份“退出战争”的协定而非和平友好条约。该协定将规定在乌克兰全境实现停火，俄军从乌境内撤出，双方交换被扣押人员等。他表示，目前两国的谈判小组继续保持在线工作，但谈判进程缓慢。此外，乌方认为仍然有机会在马里乌波尔与俄罗斯进行特别会谈。

——国际原子能机构总干事格罗西28日说，该机构日前实地测量数据显示，乌克兰切尔诺贝利核电站禁区内的辐射水平在安全范围内。核电站核保障系统的修复工作仍在进行。

——美国总统拜登28日要求国会批准总额为330亿美元的“2022财年紧急补充资金”，用于向乌克兰提供安全、经济和人道援助。此外，他将向国会提出一项综合立法提案，建议以立法形式增强美国没收俄罗斯寡头资产的执法能力，并用变卖这些资产所得资金支持乌克兰。（参与记者：李东旭、李铭、耿鹏宇、陈畅、尚绪谦、刘昕宇、郭晨、邓仙来）

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