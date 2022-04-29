新华社北京4月29日电（国际观察）俄乌对话谈判受阻 古特雷斯斡旋

新华社记者

联合国秘书长古特雷斯28日访问乌克兰时说，俄乌冲突必须结束并按照联合国宪章和国际法原则实现和平。古特雷斯26日至28日先后访问俄罗斯和乌克兰，分别与俄总统普京和乌总统泽连斯基举行会谈，推动两国通过对话谈判解决当下冲突。

分析人士指出，俄乌冲突升级以来，国际社会普遍支持双方通过对话谈判解决问题，但美国及其一些西方盟友却在加大对乌军事援助，以美国为首的北约多次向欧洲东部增派军事力量，这些“拱火”行为无疑将阻碍俄乌谈判进程。

联合国斡旋停火

当前俄乌冲突仍然激烈，双方谈判陷入僵局。原本双方3月底的土耳其伊斯坦布尔面对面谈判取得积极进展，俄方承诺大幅减少在乌首都基辅和切尔尼戈夫方向的军事行动，乌方提出在国际安全保障下确立中立地位，让国际社会看到了和平解决俄乌冲突的曙光，但随后的“布恰事件”导致和谈受阻。乌方4月初指责俄军在基辅西北部布恰市杀害了数百名平民，但俄方否认这一指控并称这是一场诽谤。

俄乌围绕乌东部战略要地马里乌波尔的激烈争夺也对谈判产生影响。泽连斯基23日说，如果困守马里乌波尔的人员被消灭或俄方在“占领区”举行所谓公投，乌方将退出与俄罗斯的谈判。

古特雷斯的俄乌之行正是在这样的背景下进行的。在俄罗斯，他26日与普京举行了会谈。联合国秘书长发言人迪雅里克就会谈结果发表声明说，普京原则上同意联合国和国际红十字会参与从马里乌波尔亚速钢铁厂疏散平民。同日在与俄外长拉夫罗夫会谈时，古特雷斯表示希望能为有效对话创造条件，从而尽快实现停火。

在乌克兰，古特雷斯28日与泽连斯基举行了会谈。他表示联合国在推动全面停火的同时将继续力求采取现实措施挽救生命、减少痛苦。泽连斯基说，乌方已准备好就从马里乌波尔撤离被困人员与俄方进行紧急会谈，并希望联合国秘书长的参与有助于撤离工作。

美国火上浇油

就在古特雷斯访问俄乌调停冲突期间，美国政府加紧谋划如何向乌克兰提供更多军事支持。美国总统拜登28日要求国会批准总额为330亿美元的“2022财年紧急补充资金”，其中204亿美元用于向乌克兰提供军事和安全援助以及支持美国同北约盟国和伙伴合作加强欧洲安全。

26日，美国拉着包括北约盟国在内的40多个国家，在位于德国的拉姆施泰因空军基地开会，讨论持续向乌克兰援助武器以增强其作战能力等问题。

美国国防部长奥斯汀会后说，将成立由此次会议参与方组成的“联络组”并每月开会，以加强和协调援助乌克兰的努力，帮助乌克兰赢得冲突并应对未来困难。

美国“人民世界”新闻网站28日刊文指出，与会的美国官员和北约成员国领导人都没有对古特雷斯促成停火的努力表达任何兴趣或支持。美国召集盟友和伙伴举行这场会议的目的是，武装乌克兰以令其有能力与俄罗斯长期作战。

和谈才是正道

分析人士指出，美国为维护自身霸权、遏制俄罗斯，通过鼓吹所谓“共同价值观”和贩卖安全焦虑捆绑欧洲盟友，不断给乌克兰局势火上浇油，无助于以和平方式解决俄乌冲突。

俄罗斯高等经济大学欧洲和国际综合研究中心副主任苏斯洛夫说，美国向乌克兰提供大量援助，并增加对乌供应武器特别是供应越来越多的重型武器，旨在让乌克兰尽可能拖延对俄军事行动，这将进一步拖延谈判进程。

世界多国在为和平发声，支持俄乌通过谈判结束冲突。印度外长苏杰生表示，印方的立场是一贯且坚定的，印度主张和平解决问题，冲突双方直接对话。南非总统拉马福萨说，战争与暴力永远不会真正解决任何问题，南非坚持应进行调解、对话与谈判。古巴外交部的声明说，支持各方在相互尊重的基础上通过对话协商寻求外交解决方案。

中国外交部发言人汪文斌26日表示，希望有关各方保持冷静克制，防止局势升级，尽快实现和平，避免让欧洲和世界付出更大代价。当前形势下，各方首先要支持对话谈判，防止冲突扩大化、长期化。（参与记者：耿鹏宇、邓仙来）

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