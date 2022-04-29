新华社布鲁塞尔4月29日电（记者康逸）欧盟统计局29日公布的初步统计数据显示，受能源和食品价格大幅上涨影响，今年4月欧元区通胀率按年率计算达7.5%，连续6个月创历史新高。

数据显示，4月欧元区能源价格同比上涨38%，是推升当月通胀的主因；食品和烟酒价格上涨6.4%；非能源类工业产品价格上涨3.8%；服务价格上涨3.3%。当月，剔除能源、食品和烟酒价格的核心通胀率为3.5%。

从国别来看，欧洲主要经济体德国4月通胀率为7.8%，法国为5.4%，意大利为6.6%，西班牙为8.3%，均处于高位。波罗的海三国以及荷兰、斯洛伐克的通胀率达两位数。

欧洲央行表示，经济下行风险大幅增加，同时通胀上行风险有所加剧。俄乌冲突导致能源价格大幅上涨是现阶段高通胀的主要原因。高通胀未来对欧元区的影响将取决于俄乌冲突如何演变，以及欧元区可能采取的制裁措施。

欧洲央行副行长路易斯·德金多斯日前预计欧元区通胀接近峰值，今年下半年物价压力将减弱，不过能源成本上升将使通胀保持在相对较高水平。

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