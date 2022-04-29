新华社北京4月29日电

美方有关乌克兰问题的涉华谬论

引言

一段时间以来，美国等个别国家和北约就乌克兰局势不断散布涉华虚假信息，对中方进行无端指责和攻击抹黑。有关谬论混淆视听，误导世人。中国在乌克兰问题上的立场光明磊落、客观公正。为帮助大家了解事情本身的是非曲直，现将谬论与事实真相对比如下。

谬论1：美方情报显示，中方曾向俄方表示不会阻止俄方对乌克兰采取行动，但要求俄方在北京冬奥会结束前不“入侵”乌克兰。俄方还曾请求中方提供武器装备等援助。

真相：俄罗斯是主权国家，根据自身战略和利益独立自主判断、决定和实施自己的外交战略，不需要事先征求中国意见。事实上，美方官员已经承认并没有证据表明中方向俄提供了军事援助。

◆2022年3月14日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄罗斯有能力在乌克兰开展行动，未曾向其他国家寻求援助。

https://ria.ru/20220314/ukraina-1778071724.html

◆据媒体披露，《纽约时报》有关报道援引的美方不具名高官透露的消息系美国白宫国安会印太事务高官授意，是美方蓄意散布抹黑中国、转移视线、甩锅推责的虚假消息。

https://world.huanqiu.com/article/4777H2eyHqM

◆美国全国广播公司（NBC）披露，美国情报官员散布的有关俄乌冲突的信息并非全部“可靠”，其中一些说法甚至属于捏造，比如中方向俄提供军事援助，目的是为了让美方赢得一场针对俄罗斯的先发制人“信息战”。

https://www.nbcnews.com/politics/national-security/us-using-declassified-intel-fight-info-war-russia-even-intel-isnt-rock-rcna23014

◆2022年3月22日，美国总统国家安全事务助理沙利文在吹风会上承认，没有迹象显示中国向俄罗斯提供军事装备。

https://www.reuters.com/world/china/us-has-not-seen-china-providing-military-equipment-russia-white-house-2022-03-22/

◆2022年3月30日，美国国防部发言人柯比表示，美国并没有看到中国向俄罗斯提供军事援助的迹象。

http://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/2983648/pentagon-press-secretary-john-f-kirby-holds-a-press-briefing-march-30-2022/

谬论2：今年2月4日中俄发表联合声明是中国在乌克兰问题上支持俄罗斯的证据。中俄联合声明本身就是一种对俄罗斯“入侵”乌克兰的“暗中支持”。

真相：今年2月，中方同来华出席北京冬奥会开幕式的多国领导人发表联合文件。美方对中俄联合声明断章取义，是刻意曲解抹黑。

◆北京冬奥会期间，多国政要来华访问，中国同吉尔吉斯斯坦、阿根廷、厄瓜多尔、蒙古国、巴基斯坦、巴布亚新几内亚等国分别发表联合文件，表示在涉及彼此核心利益问题上相互支持，强调共同维护多边主义。

◆中俄联合声明呼吁捍卫和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，尊重各国人民自主选择发展道路的权利及各国主权安全发展利益，捍卫以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，践行联合国和联合国安理会发挥核心协调作用的真正的多边主义，推进国际关系民主化，实现世界和平、稳定与可持续发展。

◆中俄联合声明强调，双方倡导并推动建设相互尊重、和平共处、合作共赢的新型大国关系，指出中俄新型国家间关系超越冷战时期的军事政治同盟关系模式，两国加强战略协作不针对第三国，也不受第三国和国际形势变幻影响。

◆中俄关系不结盟，不对抗，不针对第三方，同美国等少数西方国家以意识形态划线，奉行非友即敌的冷战思维，拼凑所谓“同盟”、拉帮结伙搞“小圈子”和集团政治、制造对抗分裂有本质不同。

谬论3：中方帮助俄罗斯散布关于“美国在乌拥有生物武器”的虚假信息。

真相：转移视线。公开资料显示，美国是全球生物军事活动最多的国家，也是唯一在多场战争中使用过生物武器和化学武器的国家。美国还是唯一反对建立《禁止生物武器公约》多边核查机制的国家，这是美方20多年来的公开立场。

◆美国国防部在全球30个国家控制了336个生物实验室。美国继承了侵华日军731部队的罪恶遗产，以德特里克堡基地为大本营研发生物武器。1975年《禁止生物武器公约》生效后，美国相关研发活动仍在继续。20多年来，美国一直独家反对建立《禁止生物武器公约》多边核查机制，声称“生物领域不可核查”“核查可能威胁美国国家利益和商业机密”。美国作为《禁止生物武器公约》缔约国，有义务根据《公约》第五条规定，对国际社会的关切作出澄清。

http://m.stdaily.com/guoji/xinwen/202203/c679761bfe7c44898178ee7ff0a271f1.shtml

◆2021年11月，美国向《禁止生物武器公约》缔约国大会提交的工作文件承认美国在乌克兰有26处生物实验室等合作设施。2022年3月，美国国防部公布的“事实文件”显示美在乌有46个“合作设施”。

https://meetings.unoda.org/section/bwc-msp-2020-documents/

https://media.defense.gov/2022/Mar/11/2002954612/-1/-1/0/FACT-SHEET-THE-DEPARTMENT-OF-DEFENSE'S-COOPERATIVE-THREAT-REDUCTION-PROGRAM-BIOLOGICAL-THREAT-REDUCTION-PROGRAM-ACTIVITIES-IN-UKRAINE.PDF

◆2005年8月29日，美乌《关于防止可用于发展生物武器的技术、病原体和专业知识扩散领域的合作协议》明确规定，美国防部代表有权参与乌方设施所有相关活动，乌境内所有危险病毒都必须储存在这些实验室，乌方必须与美方共享相关监测数据、向美方提供其指定的病原体，且不得公开美方认定的“敏感信息”。

https://dontspeaknews.com/2022/02/24/the-secret-us-bioweapons-labs-in-ukraine-and-georgia/

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/02/05-829-Ukraine-Weapons.pdf

◆2022年3月8日，美国副国务卿纽兰在美参议院听证会上亲口承认“乌克兰有生物研究设施”，并称“我们担心俄军可能会试图控制它们，正在同乌克兰方面合作，防止俄军取得那些研究材料”。

https://www.youtube.com/watch?v=ydSf57SRtcQ

◆2022年3月10日，美国福克斯新闻电视主持人卡尔森表示，美国政府资助乌秘密生物实验室进行危险病原体研究。美政府虽多次强烈否认并称这是俄方宣传，我们愚蠢地认为美政府说的是真的，但美政府负责乌问题的官员确认美资助乌生物实验室的说法是真的。

https://www.foxnews.com/transcript/tucker-the-pentagon-is-lying-about-bio-labs-in-ukraine

◆2022年3月18日，保加利亚记者盖坦芝耶娃发布有关美乌合作的“内部文件”，披露两国生物实验合作大量细节，比如乌政府禁止公开披露有关美国五角大楼在乌建立生物实验室的“敏感信息”；乌可向美国防部提供被视为“乌克兰国家机密”的某些信息和技术；乌有义务向美国转让用于生物研究的危险病原体等。

http://news.cri.cn/2022-03-25/d8399086-f156-53eb-dec6-3a9a5dbf3164.html

◆联合国前伊拉克首席武器核查员、前美国海军陆战队情报官员里特接受采访时表示，对美在乌生物实验室里所作所为绝对有必要进行严格核查，只有这样才能证明美是否遵守《禁止生物武器公约》。

https://www.news.cn/world/2022-03/31/c_1128521601.htm

◆朝鲜战争时期，美军曾在朝鲜北部和中国东北部分地区秘密实施细菌战，以飞机布撒大量带有鼠疫杆菌、霍乱弧菌等病菌的昆虫、老鼠等媒介物。越南战争期间，美在越投放约2000万加仑的落叶剂（“橙剂”等有毒化学物质），导致40万越南人死亡、200万越南人罹患癌症或其他疾病。

◆美曾公开散布或通过资助非政府组织散布伊拉克、叙利亚使用生化武器虚假信息。美前国务卿鲍威尔在2011年接受半岛电视台采访时公开承认就伊拉克拥有生化武器发布虚假信息。美政府长期是“白头盔”组织主要资助者，曾指使其多次发布叙利亚政府使用化学武器的伪造视频。

http://www.aljazeera.com.com/amp/news/2021/10/18/stain-on-powells-record-lies-to-the-un-about-iraqs-weapons

http://en.people.cn/n3/2021/1119/c90000-9922089

谬论4：中方声称“美国和北约才是乌克兰危机始作俑者”是帮助俄罗斯虚假宣传。

真相：国际社会有识之士对美国持续推动北约东扩可能造成的影响早已多次公开作出预警。

◆1990年，美国时任国务卿贝克在与戈尔巴乔夫会晤时明确作出北约“一英寸都不会向东推进”的承诺。然而在美国主导下，北约1999年后五次东扩，成员国从16个增加到30个，向东推进1000多公里，直抵俄罗斯边境，实现对黑海的“C”形环绕。

◆英国国家档案馆披露的文件显示，美国代表在当年谈判中明确承诺，北约不应正式或非正式向东扩张。

https://www.tellerreport.com/news/2022-02-18-spiegel--the-west-in-a-1991-document-declared-the-unacceptability-of-nato-expansion-to-the-east.r1bJ_VK6kq.html

◆俄方多年以来一直提出同美方就欧洲安全保障倡议进行对话，美方置之不理。2021年，俄罗斯多次提出同北约谈判签署和平协议，但遭到美国和北约拒绝。

◆美国和北约在明知俄安全关切情况下，强化对乌克兰军事援助，帮助乌训练军事人员。

据美媒体报道，美前官员表示，美为乌精锐军队和特种作战部队提供了大量先进军事训练。2015年以来，美中情局在乌开展了包括枪支、陆地导航和伪装技术等一系列密集军事培训。该项目始于奥巴马总统任期，后在特朗普总统在任期间扩展，并在拜登政府期间再次扩大规模。

据加拿大媒体报道，加武装部队（CAF）2014年以来已花费超过8.9亿美元训练乌士兵，其中2019年2月至2022年2月间，CAF在佐洛切夫组织训练了3万多名乌士兵。

https://world.huanqiu.com/article/47Zcn5zwlLa

2022年4月12日，英国武装部队国务大臣詹姆斯·希佩证实，英军方将在英国本土训练乌克兰士兵。

https://3w.huanqiu.com/a/9eda3d/47ajbHTJ5hS?agt=8

https://www.mirror.co.uk/news/politics/ukrainian-soldiers-arrive-uk-days-26692082

◆美国中情局在美南部一隐秘地点长期培训“亚速营”成员。2014年以来，美乌一直在联合国对打击“新纳粹主义”相关决议草案投反对票。2015年美国会众议院取消对“亚速营”等资助禁令，并向乌提供大量军事援助。2018年，美智库大西洋理事会发布报告称，美向乌提供的部分武器装备接收方正是“亚速营”。

◆2014年，美国前国务卿基辛格在《华盛顿邮报》撰文表示，乌克兰如果要生存与发展，就不应该加入北约，不应该在西方与东方间抉择、不应该成为一方反对另一方的“前哨”，而应该成为连结双方的“桥梁”。

https://www.cbsnews.com/news/ukraine-crisis-henry-kissinger-urges-policy-not-posturing/

◆1997年，美国前外交官、苏联问题观察家乔治·凯南在《纽约时报》撰文表示，北约继续向俄罗斯扩张“将是美国在整个后冷战时代政策中最致命的错误”。

https://world.huanqiu.com/article/46wKCk9TxKL

◆美前参议员比尔·布拉德利指出，美国在20世纪80年代末至90年代初犯下的最大错误就是北约东扩。

https://ms-my.facebook.com/Progressives4DenRep/videos/bill-bradley-says-nato-expansion-unnecessary-in-2008/4799246893521243/

◆美国政治学家米尔斯海默指出，西方对今天发生的事情负有主要责任。目前局面很大程度是由于北约各成员国在2008年布加勒斯特峰会上所做出“乌克兰和格鲁吉亚将成为北约成员国”的决定。西方一直在拿木棍戳熊的眼睛，这头熊可能不会对西方做法一笑了之，它很可能会反击。这就是正在发生的事情。

https://m.guancha.cn/MiErSiHaiMo/2022_03_12_629948.shtml

◆美国著名国际问题专家弗里德曼刊文表示，在这场乌克兰危机中，美国和北约并非无辜的旁观者。美国的北约东扩政策给乌克兰危机这场冲突大火“添了一块巨大的木头”。

https://www.chinanews.com.cn/gj/2022/03-06/9693915.shtml

◆2022年2月28日，美国参议员桑德斯在演讲中以1962年古巴导弹危机为例表示，肯尼迪政府认为苏联在距美国海岸90英里的古巴部署导弹对美国家安全构成不可接受的威胁。难道真的会有人认为，如果墨西哥、古巴或者中美洲、拉丁美洲任何国家同美对手结成军事联盟，美会不发一言吗？美议员会站起来轻松地说，“墨西哥可是个独立国家，他们有权做自己任何想做的事”吗？

https://www.youtube.com/watch?v=ydL3cHVyRNc

◆美国前国会众议员加巴德接受采访时表示，拜登只要简单说一句保证不接纳乌克兰加入北约，就可以很容易地阻止战争，但他却没有这样做。

https://www.youtube.com/watch?v=OF5oPNjMZw4

◆二战结束后，“代理人战争”成为美国干涉他国事务一个主要选项。这场美国和北约操弄的乌克兰危机即是“代理人战争”。英国前议员乔治·加洛韦表示，美国准备让乌克兰战斗到流尽最后一滴血。

https://chinese.cri.cn/2022/04/14/ARTIe6oeOKMflgc2uBcYy97H220414.shtml?spm=C09605.PYGuJ2ZGcYXi.S86169.5

◆土耳其外长恰武什奥卢在接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时表示，北约内部有些国家希望乌克兰危机继续下去。这些国家认为持续的冲突会削弱俄罗斯，他们并不关心乌克兰局势。

https://english.alarabiya.net/News/world/2022/04/21/Turkey-s-FM-says-some-NATO-allies-want-longer-Ukraine-war-to-weaken-Russia

◆美国伊利诺伊大学国际法教授博伊尔表示，俄乌冲突的根本问题在于美国领导的北约不断东扩。拜登应公开宣布乌不会加入北约以及北约不会扩张，这才会成为当前形势的突破。

http://www.chinadaily.com.cn/a/202203/28/WS62414e32a310fd2b29e53b05.html

◆2022年4月11日，英国知名学者马丁·雅克表示，乌克兰局势发展到当前地步，正是美国坚持冷战思维、持续推动北约扩张的恶果。不仅是乌克兰，整个欧洲都被美国推到了美俄对抗前沿。

https://tv.cctv.com/2022/04/12/VIDEbVFLVHLQn1SyN1m4RWxr220412.shtml

◆新加坡国立大学李光耀公共政策学院创院院长马凯硕指出，乌克兰冲突的悲剧在于军事冲突本可以且应被制止。北约扩张的决定是由美国国内政治短期利益驱使。

https://china-environment-news.com/2022/03/23/ukraine-war-where-are-the-peacemakers/

◆西班牙政治分析家莫内雷奥表示，乌克兰冲突的真正控制权始终在美国手中，其欧洲盟友仅作为北约的组成部分发挥作用。

https://www.elviejotopo.com/topoexpress/ucrania-y-la-gran-transicion-geopolitica-y-civilizatoria/

◆土耳其国际问题专家索奈尔表示，表面上看，危机发生在俄乌之间，但其根源在于美国试图维护其作为全球霸主的单极国际秩序，并通过北约东扩挤压俄罗斯生存空间。

https://content-static.cctvnews.cctv.com/snow-book/index.html?item_id=8024464082319901938

https://www.archyde.com/turkish-expert-on-international-affairs-ukrainian-crisis-is-rooted-in-u-s-hegemony-russian-ukrainian-foreign-ministers-meeting-is-a-positive-attempt-to-resolve-the-crisis-through-diplomatic-means_/

◆南非总统拉马福萨表示，如果北约听从其内部某些领导人和官员多年来的警告，即北约东扩将给该地区带来更多而非更少的不稳定因素，战争本可避免。

https://www.reuters.com/world/africa/safricas-ramaphosa-blames-nato-russias-war-ukraine-2022-03-17

https://7news.com.au/news/conflict/nato-could-have-avoided-war-south-africa-c-6107191

◆印度共产党总书记多赖萨米拉贾在《印度快报》网站发文表示，俄乌目前的冲突根源在于北约的扩张逻辑。

https://indianexpress.com/article/opinion/columns/nato-is-a-danger-to-world-peace-it-must-go-russia-ukraine-world-war-soviet-union-7854544/

◆苏联解体后，中国和美国在1992年分别接待了俄罗斯总统叶利钦首次访问，同俄罗斯确立了“互不敌对”关系。当时的中俄、美俄关系，站在同一起点上。30年后，中俄关系取得长足发展，但不结盟、不对抗、不针对第三方的性质没有变化。而30年后的美俄关系，却滑向了“新冷战”。

谬论5：中方称“美国特别是美国军工企业是乌克兰危机最大受益者”系为转移视线。

真相：自俄乌冲突以来，美国军工企业赚得盆满钵满，这是不争的事实。

◆自2021年10月乌克兰局势逐渐紧张以来，美国军工巨头股价涨幅惊人。半年以来洛克希德·马丁公司股价上涨35%，诺斯罗普·格鲁曼公司股价上涨27%，雷神公司股价上涨14.5%。洛克希德·马丁公司首席执行官泰兹利特表示，大国竞争将带来更多业务。

http://tv.cctv.com/2022/03/26/VIDE7O6P9UbKyW37zBGyXTZt220326.shtml

◆2022年3月14日，瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的全球军售趋势报告显示，2017年至2021年，尽管全球武器交易量较2012年至2016年相比下降4.6%，但同期美国武器出口却逆势增长14%，全球占比从32%上升到39%。

https://www.sipri.org/media/press-release/2022/global-arms-trade-falls-slightly-imports-europe-east-asia-and-oceania-rise

◆2021年12月，瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所发布的统计数据显示，美国有41家企业名列全球百大军火商，在全球武器销售中占比近54%。

https://sipri.org/publications/2021/sipri-fact-sheets/sipri-top-100-arms-producing-and-military-services-companies-2020

◆世界银行统计数据显示，美国军费预算连年攀升，自2000年以来占比始终超过世界军费总开支三分之一。美国2023财年预算计划显示，2023年美国防支出高达8133亿美元，在2022财年基础上再度提升4.1%，军费开支占世界军费总开支的近一半，是100多个国家军费开支的总和。

https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CD?most_recent_value_desc=true

https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2980014/the-department-of-defense-releases-the-presidents-fiscal-year-2023-defense-budg/#:~:text=On%20March%2028%2C%202022%2C%20the%20Biden-Harris%20Administration%20submitted,which%20is%20for%20the%20Department%20of%20Defense%20%28DoD%29.

◆美国有线电视新闻网（CNN）报道，如7亿美元最新对乌军事援助获批，拜登政府向乌克兰提供的军事援助将超过30亿美元。这意味着自俄乌冲突爆发以来，美国向乌克兰提供的军事援助超过25亿美元。

https://edition.cnn.com/2022/04/12/politics/us-ukraine-security-assistance/index.html

◆葡萄牙国际问题专家桑德斯表示，美国外交政策及民主由三个寡头主导：军工复合体，天然气、石油和采矿石复合体，以及银行和房地产复合体。他们获取巨大利润的方式之一就是让世界长期处于战争之中，日益依赖美国军售。

https://peoplesdispatch.org/2022/03/14/why-europe-needs-to-take-a-hard-look-at-itself.

◆美国前国会众议员加巴德接受采访时表示，美国军工复合体借乌克兰危机获利，而美国人民、乌克兰人民、俄罗斯人民付出了代价。这损害了美国自身国家安全，但控制着美国政客的军工复合体却大赚一笔。

http://tv.cctv.com/2022/03/26/VIDE7O6P9UbKyW37zBGyXTZt220326.shtml

◆曾在美国国防部长办公室工作26年的富兰克林·斯平尼表示，美国国防部、K街、军工产业以及国会议员从乌克兰局势中赚得盆满钵满，甚至悄悄开香槟庆祝。

http://tv.cctv.com/2022/03/26/VIDE7O6P9UbKyW37zBGyXTZt220326.shtml

◆美国反战组织“公正外交政策”执行主任斯珀林表示，在华盛顿，所有人都知道军工企业是美穷兵黩武的推手之一，他们从乌克兰局势中获利，因为美国正向该地区输入大量武器装备，欧洲多国也纷纷向美国抛出大额军火订单。

https://inthesetimes.com/article/ukraine-russia-raytheon-lockheed-martin-general-dynamics-weapons-industry

◆土耳其资深媒体人阿克考其表示，美国是俄乌冲突的始作俑者，也是最大的受益方。

https://content-static.cctvnews.cctv.com/snow-book/index.html?item_id=7931326657475095756&toc_style_id=feeds_default&share_to=wechat&track_id=5ac14172-d8f7-403f-b5ba-d559bfb75946

◆近期，美国防部召集美顶级武器制造商首席执行官开会，要求加大生产军火，以满足乌克兰需求。

https://www.econotimes.com/Russia-Ukraine-conflict-Pentagon-to-meet-US-arms-manufacturers-to-ramp-up-military-assistance-1631473

谬论6：中国未在解决乌克兰问题中发挥建设性作用。

真相：中国一直致力于劝和促谈。中方的立场客观公允，同大多数国家愿望一致，中国的建设性作用得到各方赞赏。

◆2022年2月25日，习近平主席同普京总统通话时表示，中方支持俄方同乌方通过谈判解决问题。

◆3月8日，习近平主席同法国、德国领导人举行视频峰会时提出“四个应该”，强调各国主权、领土完整都应该得到尊重，联合国宪章宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。

◆3月18日，习近平主席同美国总统拜登视频通话，再次强调各方应该共同支持俄乌对话谈判，谈出结果、谈出和平。美国和北约也应该同俄罗斯开展对话，解开乌克兰危机的背后症结，化解俄乌双方的安全忧虑。

◆4月1日，习近平主席以视频方式会见欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩，提出当前形势下解决乌克兰危机的四点意见：一要坚持劝和促谈。二要防止出现更大规模人道主义危机。三要构建欧洲和亚欧大陆持久和平。四要防止局部冲突扩大化。

◆3月31日，王毅国务委员兼外长在安徽屯溪提出中国在乌克兰问题上的五个坚持：一是坚持劝和促谈正确方向。呼吁停火止战，支持俄乌开展直接对话。二是坚持捍卫国际关系基本准则。反对将中小国家推上地缘博弈前线。三是坚持防止冷战思维回潮。倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，尊重和照顾各方的正当合理关切。四是坚持维护各国正当权益。反对没有国际法依据的单边制裁。五是坚持巩固亚太和平稳定。

◆2022年3月7日，王毅国务委员兼外交部长在记者会上阐述中方关于乌克兰人道主义局势的六点倡议：一是人道主义行动必须遵守中立、公正的原则，防止将人道问题政治化；二是全面关注乌克兰的流离失所者，帮助其得以妥善安置；三是切实保护平民，防止乌境内出现次生人道灾害；四是保障人道援助活动顺利、安全开展，包括提供快速、安全、无障碍的人道主义准入；五是确保在乌外国人安全，允许其从乌克兰安全离开，并为其回国提供帮助；六是支持联合国在对乌人道援助方面发挥协调作用，支持联合国乌克兰危机协调员的工作。

◆2022年3月，中国红十字会宣布向乌克兰提供价值500万元人民币的人道主义物资援助。同月，中国政府决定向乌克兰提供一批价值1000万元人民币的人道主义物资援助。

◆多国领导人在同习近平主席视频会晤或通电话时，肯定中方在乌克兰问题上发挥的建设性作用。

3月8日，法国总统马克龙、德国总理朔尔茨在中法德领导人视频峰会上表示，法德支持通过谈判解决问题，感谢中方提出人道主义局势倡议，愿同中方加强沟通协调劝和促谈。

https://www.mfa.gov.cn/eng/zxxx_662805/202203/t20220308_10649839.html

3月16日，印尼总统佐科表示认同中方观点，认为各方应坚持劝和促谈，防止出现大规模人道主义危机，控制制裁对世界经济的负面影响，避免拖累世界经济复苏进程。

https://www.mfa.gov.cn/eng/zxxx_662805/202203/t20220318_10652947.html

3月18日，南非总统拉马福萨表示，南中在乌克兰问题上立场非常相近，支持俄乌双方保持和谈势头，通过对话谈判解决争端。

https://www.mfa.gov.cn/eng/zxxx_662805/202203/t20220319_10653471.html

3月18日，柬埔寨首相洪森表示，应该秉持平衡公允立场，为劝和促谈作出积极努力。

https://www.mfa.gov.cn/eng/zxxx_662805/202203/t20220319_10653473.html

◆多国外长、政府高官和有关国际组织负责人肯定中方在乌克兰问题上发挥的建设性作用。

3月19日，赞比亚外长卡库博表示，赞同应通过外交谈判解决冲突，赞赏中方积极劝和促谈。

https://www.mfa.gov.cn/eng/zxxx_662805/202203/t20220320_10653587.html

3月22日，伊斯兰合作组织秘书长塔哈赞赏中方一贯主持公道，表示实现和平与稳定离不开中国的支持，愿同中方加强对话交流，促进相互理解，共同应对挑战。

https://www.mfa.gov.cn/eng/zxxx_662805/202203/t20220323_10654522.html

巴基斯坦外长库雷希表示，愿同中方采取共同立场、发出一致声音。巴陆军参谋长巴杰瓦表示，赞赏中方秉持公正平衡和劝和促谈立场。

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202203/t20220324_10654933.html

3月29日，瑞士联邦主席兼外长卡西斯表示，瑞方同样认为外交是唯一正确的处理方法，主张通过对话谈判解决分歧。瑞方愿同中方探讨加强合作，共同为寻求外交解决方案发挥建设性作用。

https://www.mfa.gov.cn/eng/zxxx_662805/202203/t20220330_10657582.html

4月2日，泰国副总理兼外长敦表示，赞赏并理解中方在乌问题上的客观公正立场。

https://www.mfa.gov.cn/eng/zxxx_662805/202204/t20220403_10664402.html

4月4日，乌克兰外长库列巴表示赞同中方看法，感谢中方给予乌方人道主义援助。

https://www.mfa.gov.cn/eng/zxxx_662805/202204/t20220405_10664766.html

4月7日，蒙古国外长巴特策策格赞赏中方在乌问题上展现的大国担当，积极评价中方始终致力于劝和促谈、化解分歧、提供人道主义援助。

https://www.mfa.gov.cn/eng/zxxx_662805/202204/t20220408_10665786.html

4月8日，塞尔维亚外长塞拉科维奇表示，塞方高度赞赏中方在国际事务中始终秉持公道公正立场并积极劝和促谈。

https://www.mfa.gov.cn/eng/zxxx_662805/202204/t20220410_10666398.html

4月14日，越南外长裴青山表示，欢迎中方为劝和促谈、结束冲突、防止人道主义危机作出的贡献，越方立场同中方有很多相似之处。

https://www.mfa.gov.cn/eng/zxxx_662805/202204/t20220415_10668407.html

◆各国专家和知名人士对中方态度给予高度评价。

西班牙中国问题专家里奥斯认为，中国一直在基于自己的理念开展外交努力，这是一种独立的做法，也排除了选边站队的困难。

https://www.news.cn/2022-03/17/c_1128480629.htm

沙特阿拉伯新闻部国际媒体处总监沙马里表示，中方态度和举措体现了中国劝和促谈的一贯立场，展现了负责任大国的担当。

https://www.news.cn/2022-03/17/c_1128480629.htm

巴基斯坦伊斯兰堡南亚与国际研究中心主任马哈茂德·哈桑·汗表示，中国倡导地区长治久安，中方的主张始终在为乌克兰局势降温。中国作为联合国安理会常任理事国和负责任的大国，始终忠实履行国际义务，在维护世界和平稳定上发挥了建设性作用。

https://www.news.cn/2022-03/17/c_1128480629.htm

印度尼赫鲁大学教授狄伯杰表示，中国倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，可以为解决地区国家安全困境问题提供答案。

http://www.news.cn/world/2022-03/17/c_1128480629.htm

肯尼亚国际关系问题学者卡文斯·阿德希尔说，作为联合国安理会常任理事国，中国在维护世界和平与安全方面发挥了重要作用。在推动构建更加公正合理的全球治理体系过程中，中国坚定走和平发展道路，体现了大国担当。

http://www.news.cn/2022-03/17/c_1128480629.htm

谬论7：中国在乌克兰问题上的立场违背其一贯倡导的尊重国家主权和领土完整原则，未遵守《联合国宪章》宗旨和国际关系基本准则。

真相：中方始终遵守《联合国宪章》宗旨和原则。尊重各国主权、独立和领土完整是国际法基本原则和国际关系基本准则，适用于所有国家、所有情况。国际规则和准则犹如红绿信号灯，只有大家共同遵守，才有效，才会确保共同安全。

◆中方主张尊重包括乌克兰在内各国的主权和领土完整，主张按照《联合国宪章》宗旨和原则处理国与国争端，主张各国合理安全关切都应得到重视和解决。

◆在和平与安全问题上，中国是世界上记录最好的大国。新中国几十年来没有主动发动过对外战争，从未侵略其他国家。

◆中国对国家主权和领土完整有着真实、深刻的理解和感受，没有谁比中国政府和人民更加珍视国家主权和领土完整，坚定不移、始终如一地践行这一国际关系基本准则和《联合国宪章》原则。

近代，中国饱受列强侵略之苦，对丧权辱国的历史有着刻骨铭心的记忆。20多年前，中国驻南联盟使馆遭到以美国为首的北约轰炸，3名中国记者牺牲、多人受伤。今天，美国等国家仍然借涉疆、涉藏、涉港、台湾、人权等问题肆意干涉中国内政、破坏中国主权和安全。中国还是唯一一个由于外部势力插手迄未实现完全统一的安理会常任理事国。

◆美国如果真正尊重主权和领土完整原则，就应首先停止奉行双重标准，停止干涉中国和其他国家内政，切实尊重中国和其他国家主权和领土完整。

◆2022年2月10日，美国参议员桑德斯指出，过去200年里，美国一直在践行门罗主义，即美国作为西半球主导力量，有权干涉任何可能威胁到美利益的国家。美国已破坏和推翻了拉丁美洲和加勒比海地区至少十几个国家的政权。

◆2018年，时任美国国务卿蒂勒森仍称“门罗主义没有过时，美国不会放弃它”。

https://www.arise.tv/us-hypocritical-about-russia-ukraine-war-says-senator-sanders/

◆美国建国近250年的时间里，只有不到20年没有对外发动军事行动。

2001年，美国发动持续20年的阿富汗战争，累计造成包括3万多阿富汗平民在内的17.4万人死亡，350万阿富汗人流离失所，2300万人面临极端饥饿。

2003年，美国捏造证据，公然绕开联合国安理会发动伊拉克战争。据报道，8年伊拉克战争造成超过65万伊拉克人死亡，至少510万伊难民被迫离开家园，1000万伊拉克人生活在贫困线下，占全国总人口三分之一。

美国借所谓叙利亚化武事件，对叙多次空袭。据统计，2016－2019年，美领导的联军轰炸直接致死3833人，其中半数是妇女和儿童。美所谓人道主义干涉，不仅没有停戈止乱，反而加剧了叙人道主义灾难。

https://archive.globalpolicy.org/component/content/article/170-sanctions/41952.html

http://www.news.cn/world/2022-03/19/c_1128484649.htm

◆2022年3月18日，塞尔维亚总统武契奇表示，“今天给我们洗脑的欧盟和西方的这些人，怎么在1999年就没有想到这一点（主权和领土完整原则）呢？”“在科索沃问题上，是谁违反了国际法？是谁在未经联合国安理会授权的情况下，作出了不利于塞尔维亚的决定？”

https://www.b92.net/eng/news/politics

https://sputniknews.com/20220324/vucic-slams-natos-ridiculous-russia-accusations-over-ukraine-recalls-illegal-bombing-of-serbia-1094146800.html

◆联合国高级专家阿尔弗雷德·德扎亚斯近日在接受CGTN专访时称，从国际法角度看，俄罗斯在乌克兰的军事行动违反了联合国宪章，但美国和北约多年来的诸多行为其实更违反了国际法，这在国际惯例法里为当下俄罗斯的行为设立了“容许性先例”。

https://news.cgtn.com/news/2022-03-02/UN-expert-Color-Revolution-precipitates-Russia-Ukraine-conflict-184DLmWYKcw/index.html

谬论8：中国未在联合国大会投票赞成谴责俄罗斯，是站到了历史错误一边。

真相：中国和其他发展中国家等大多数国家在乌克兰问题上有合理的关切和相似的立场。大多数国家都不赞成用战争和制裁解决争端。

◆近期，法国、德国、印尼、南非、柬埔寨、意大利、荷兰、西班牙、巴基斯坦、赞比亚、阿尔及利亚、埃及、沙特、印度、瑞士、缅甸等多国领导人和外长同中方沟通时均表示支持通过劝和促谈解决乌危机。

◆2022年3月2日，联合国大会就乌克兰等国家发起的名为“对乌克兰的侵略”决议草案进行投票时，投赞成票国家总人口只有33亿人，不到世界总人口一半。德国《明镜》周刊分析称，以国别计算，结果似乎很清楚，但从另一角度来看，结果令人惊讶：投弃权票的国家包括印度和南非，一共代表40多亿人口。还有一些国家虽然投了赞成票，但拒绝参与西方制裁行动。

https://worldmags.net/564912-der-spiegel-nr3-2022.html

◆印度前总理瓦杰帕伊的幕僚库尔卡尼撰文表示，印中应该在乌克兰问题上加强协调合作。在俄乌冲突中，印度拒绝了美国的反俄提议，这是印度的独立外交政策和“战略自主”。

https://www.tribuneindia.com/news/comment/time-for-india-china-to-mend-their-ties-379259

◆美长期无视联大决议，一直对古巴实施禁运及经济制裁。2021年6月23日，联大第29次通过决议，要求美解除对古禁运及经济制裁，184国投票支持，仅美国、以色列投反对票。美迄未全面解除对古巴封锁。

◆2021年12月，联大通过由俄罗斯等30多国发起的一项谴责纳粹主义、新纳粹主义和一切形式种族主义的决议。仅美国和乌克兰两国投反对票。从2015年起，俄每次提出类似决议，美都投反对票。

https://www.rt.com/russia/543448-unga-resolution-condemns-nazis/

◆美国前国务卿奥尔布赖特1996年担任美常驻联合国代表时接受哥伦比亚广播公司采访，被问及美对伊拉克战争制裁导致50万儿童死亡，她表示这一代价“值得”。

http://sanctionskill.org/2021/10/06/sanctions-punish-children-and-the-most-vulnerable-oregon-foreign-policy-watch/

◆过去20年来，美国在阿富汗、伊拉克、索马里、叙利亚等地发动数万次空袭，无辜死亡平民数量至少有2.2万，最高或达4.8万之多。

https://archive.globalpolicy.org/component/content/article/170-sanctions/41952.html

◆1999年3月，美国为首的北约在未获得联合国安理会授权情况下，悍然对南斯拉夫联盟进行78天持续轰炸，至少造成2500名无辜平民死亡，约1万人受伤，其中大部分是平民。

https://sputniknews.com/20220324/vucic-slams-natos-ridiculous-russia-accusations-over-ukraine-recalls-illegal-bombing-of-serbia-1094146800.html

◆2021年8月29日，美军无人机在阿富汗首都喀布尔空袭一辆汽车，造成包括7名儿童在内的10名平民死亡。同年12月13日，美国防部宣布参与此次军事行动的相关军事人员不会受到任何形式惩罚和追责。

http://edition.cnn.com/2022/01/19/politics/military-releases-videos-august-drone-strike-killed-civilians/index.html

谬论9：中国不支持美对俄制裁是个错误。

真相：历史和现实都已证明，制裁换不来和平与安全，只会带来“双输”或“多输”。制裁从来不是解决问题的根本有效途径，反而是“抱薪救火”，只会激化新的矛盾。对话谈判才是解决乌克兰危机的唯一出路。

◆世界上233个主权国家和地区中，185个未参与对俄制裁。联合国190多个会员国中，包括北约成员国土耳其在内的140多个国家未参与对俄制裁。金砖国家、上合组织成员国和观察员国、欧佩克成员国，都反对美国及一些北约国家发起的对俄制裁。

https://news.cgtn.com/news/2022-03-31/If-sanctions-work-why-do-we-still-need-dialogue--18QrDxBrTzi/index.html

◆世界上不参与对俄制裁的国家和地区人口同参与对俄制裁的人口之比为65亿:11亿。其中，明确反对制裁的人口为48亿。

◆巴西外长弗兰萨近期多次批评美欧对俄制裁，表示选择性单边制裁违反国际法，将地区冲突扩展至全球层面，对各国尤其是发展中国家产生严重次生危害，欧洲发达经济体也将自食其果，面临能源短缺等严峻挑战。

https://br.sputniknews.com/20220324/carlos-franca-critica-sancoes-aplicadas-a-russia-e-defende-posicao-solidaria-de-bolsonaro-com-21964575.html

◆《纽约时报》发表文章《混乱的中间地带》认为，大多数西方国家向乌提供武器或制裁俄罗斯，以此支持乌并制造一种全球都在反对俄入侵乌的感觉。但事实上，世界上大部分国家都没有向乌运送援助物资或加入对俄制裁，形成中间地带，其中包括很多“民主国家”。

http://www.nytimes.com/2022/04/18/briefing/russian-invasion-response-world-sanctions.html

◆截至2021年底，美国已生效的制裁措施累计达到9400多项，比20年前增长了近10倍。美国政府问责局研究认为，联邦政府未必知道制裁何时有效。美国务院、财政部、商务部官员表示，没有对制裁在实现美外交政策目标方面的作用进行过评估。

https://home.treasury.gov/system/files/136/Treasury-2021-sanctions-review.pdf

https://www.realclearworld.com/2021/09/16/the_united_states_of_sanctions_794634.html

◆2019年4月，美国经济与政策研究中心发布报告指出，美对委内瑞拉制裁在2017至2018年导致超过4万人死亡。

https://wap.bjd.com.cn/news/2022/04/11/10068243.shtml

◆据预测，美国从阿富汗撤军后，对阿经济制裁将导致的平民死亡人数可能超过20年阿富汗战争的总和。

https://wap.bjd.com.cn/news/2022/04/11/10068243.shtml

◆经合组织预测，今年世界经济因俄乌冲突及制裁下降1个百分点，通胀水平上升2.5个百分点。天然气价格飙升，欧洲将面临冷冬和高价天然气。

http://www.rdcy.org/index/index/news_cont/id/693192.html

◆近期，美国通胀指数创40年来新高，美财长耶伦认为，战争将导致美2022年通胀进一步恶化，可能“高得令人不安”。欧洲最大保险公司安联数据显示，俄乌危机将使美通胀率可能接近或超过10%。

http://edition.cnn.com/2022/04/12/economy/comsumer-price-inflation-march/index.html

https://www.cnbc.com/2022/03/10/treasury-secretary-janet-yellen-says-inflation-could-be-high-for-a-year.html

https://www.bloombergquint.com/onweb/el-erian-says-ukraine-war-effect-to-spur-u-s-inflation-higher

欧洲能源价格呈创纪录高位，多国居民电费、取暖费、交通费上涨，粮食和部分日用品也在涨价。德国媒体称，俄乌冲突导致石油价格飙升，通胀和经济衰退风险高企，今日欧洲境况和70年代石油危机时期十分相似。

http://www.mdr.de/geschichte/zeitgeschichte-gegenwart/wirtschaft/oelpreis-benzinpreise-spritpreise-tankstellen-schock-100.html

联合国粮食及农业组织（FAO）4月8日发布数据显示，受俄乌冲突影响，世界粮食商品价格3月大幅跃升，环比上涨12.6%，创历史新高。战事导致乌克兰大量耕地撂荒，4月开始春耕面积只有计划的30%至50%，将影响全球5000万吨谷物供应。

https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/

https://en.mercopress.com/2022/03/23/ukraine-anticipates-spring-crops-cut-by-half-only-7-out-of-15-million-hectares-were-sown

◆中国人民大学重阳金融研究院发布的首份美国对俄制裁评估报告指出，美全面加码对俄制裁对世界、欧洲、俄罗斯都带来严重负面影响，导致全球通胀、供应链冲击和经济复苏减缓。

http://www.rdcy.org/index/index/news_cont/id/693192.html

◆国际货币基金组织（IMF）前首席经济学家戈皮纳特称，对俄实施金融制裁可能会逐渐削弱美元主导地位，并在一定程度上造成国际货币体系分裂。

https://www.businesstoday.in/crypto/story/gita-gopinath-says-sanctions-on-russia-will-boost-crypto-reduce-dollar-dominance-328258-2022-04-01

◆希腊国际法专家萨里基亚尼迪斯表示，“西方国家政府不应与俄罗斯人民为敌。哪怕是出于自身利益考量，他们也应尽快结束这些制裁。”

https://content-static.cctvnews.cctv.com/snow-book/index.html?toc_style_id=feeds_default&share_to=wechat&item_id=4086689206107585002&track_id=209513E9-4A92-4876-B269-BA57E5C84AAD_668826834984

谬论10：俄乌冲突是“民主VS专制”的对抗。

真相：俄乌冲突是冷战思维引起的地缘政治博弈。美方围绕俄乌冲突散布所谓“民主对抗专制”恰恰证明了其冷战思维。

◆2022年4月1日，新加坡总理李显龙在美国出席与《华尔街日报》编辑部对话会时表示，“乌克兰危机将许多事情复杂化，包括中美关系。美国问中国为什么不和他们站在同一阵线。我们必须非常小心处理，不要顺理成章地把乌克兰问题定义为中国已经站在错误的一边，不要让这个问题变成一个民主主义与专制主义之间的斗争。”

https://www.zaobao.com/realtime/singapore/story20220410-1261411

https://www.pmo.gov.sg/Newsroom/PM-Lee-Hsien-Loong-at-the-Dialogue-with-Wall-Street-Journal-Editorial-Board-Apr-2022

◆2021年12月7日，澳大利亚迪肯大学国际关系学教授何包钢在东亚论坛网站发表文章认为,美国领导人从所谓“民主对专制”的角度来界定美中战略竞争是一个糟糕的战略。在迫切需要国际团结应对气候变化和其他共同挑战之际，这将加剧全球两极分化和地缘政治竞争。所谓“民主对专制”框架为美中“新冷战”提供了糟糕的基础。

https://www.eastasiaforum.org/2021/12/07/bidens-misguided-framing-of-us-china-rivalry-as-democracy-versus-autocracy/

◆美国借“推广民主”之名在拉美推行“新门罗主义”，在欧亚地区煽动“颜色革命”，在西亚北非国家遥控“阿拉伯之春”，给多国带来混乱和灾难，严重损害世界和平稳定。如今又打着“民主”旗号在国际上划分阵营、制造分裂，破坏国际关系民主化。

◆2021年5月，德国民调机构拉塔纳和由北约前秘书长、丹麦前首相拉斯穆森创建的民主国家联盟基金会，在53个国家对5万多人进行的“2021年民主认知指数”调查结果显示，44%的受访者担心美国对本国民主构成威胁。

◆巴基斯坦亚洲生态文明与发展研究所首席执行官拉迈表示，西方发起了一场“声援”乌克兰的运动，“主权”、“人权”和“以规则为基础的全球体系”等口号重新开始运作。西方正试图充当价值观、人权和主权的“保护者”，以这些口号为掩盖，塑造适合其地缘政治和经济议程的叙事。

http://news.gmw.cn/2022-03/18/content_35594961.htm

◆美国电影导演斯通在采访中表示，美国自身民主的本质是“金钱政治”。美国标榜自己代表了“民主”，但实际上随意破坏国际规则，制造分裂。当一个国家需要花费140亿美元才能选出一位总统时，你会想：这算什么样的民主？美国人想要和国会议员说上话，除非付钱或者带来商业利益。美国政府已经彻底腐败了。

https://english.cctv.com/2021/12/06/VIDEQlgxOv8kQsqvgrWatpqU211206.shtml

◆美国国会议员莫·布鲁克斯（Mo Brooks）透露，美国会主要委员会的主席席位必须购买，费用多寡取决于委员会重要性，起价为100万美元，由两党专门收取。特殊利益集团掌控着华盛顿，公共政策辩论非常腐败。这是美政府无法有效应对许多挑战的重要原因。

https://www.youtube.com/watch?v=7esevHM5l3A

◆美国国会91%的选举由获得最多资金支持的候选人赢得。普通选民只有拉票时受宠、选举后就被冷落。选举制度弊端明显，操弄选区划分的“杰利蝾螈”做法盛行，损害公平正义。

谬论11：今日的乌克兰不能成为明日的台湾。如果中国大陆“武统”台湾，美国将像制裁俄罗斯一样制裁中国，中国将承受严重后果。

真相：台湾问题与乌克兰问题有本质区别。台湾问题是中国内战的遗留问题，台湾从来都是中国领土不可分割的一部分，台湾问题完全是中国内政。

◆包括美国在内的181个国家在一个中国原则基础上同中国建立和发展外交关系。美国在乌克兰问题上强调尊重一国主权和领土完整，但在台湾问题上却公然踩踏一个中国红线，这是赤裸裸的双重标准。

◆1943年，中英美三国首脑发表《开罗宣言》，明确规定把日本窃取的中国领土，包括台湾、澎湖列岛归还中国。1945年，《波茨坦公告》重申，《开罗宣言》的条款必将实施。这些都明白无误地表明，国际社会对中国拥有台湾的领土主权不存在任何争议。

◆1971年10月，联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国政府在联合国的合法席位，已经从政治上、法律上和程序上彻底解决了中国在联合国的代表权问题。联合国秘书处法律事务办公室官方法律意见明确指出，“台湾作为中国的一个省没有独立地位”，“台湾当局不享有任何形式的政府地位”，使用的称谓应是“台湾，中国的省（Taiwan,Province of China）”。

◆一个中国原则和中美三个联合公报是中美关系的政治基础。1971年，美方声明，承认世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分；今后不会有任何台湾地位未定的言论；过去没有，今后也不会支持任何“台独”运动。尼克松总统1972年访华期间，向周恩来总理确认了上述原则。

◆美方在1972年2月27日签署的《中华人民共和国和美利坚合众国联合公报》（“上海公报”）中声明，美国认识到，在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分。美国政府对这一立场不提出异议。美方确认从台湾撤出全部美国武装力量和军事设施的最终目标。在此期间，将随着这个地区紧张局势的缓和逐步减少在台湾的武装力量和军事设施。

◆美方在1978年12月16日签署的《中华人民共和国和美利坚合众国关于建立外交关系的联合公报》（“中美建交公报”）中声明，美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。在此范围内，美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。美利坚合众国政府承认中国的立场，即只有一个中国，台湾是中国的一部分。

◆美方在1982年8月17日签署的《中华人民共和国和美利坚合众国联合公报》（“八一七公报”）中重申，无意侵犯中国的主权和领土完整，无意干涉中国的内政，也无意执行“两个中国”或“一中一台”政策，不寻求长期向台湾出售武器，向台湾出售的武器在性能和数量上将不超过中美建交后近几年供应的水平，将逐步减少直至最后解决。

◆中美建交后的历届美国政府都承诺遵守中美三个联合公报。但中美建交后不久，美方单方面炮制所谓“与台湾关系法”，之后又内部提出所谓“对台六项保证”，违背了美方在中美三个联合公报中所做的承诺，违反了联大2758号决议确认并为国际社会普遍遵守的一个中国原则，从一开始就是非法和无效的。

◆一段时间以来，美国在台湾问题上的言行进一步走样、变味、倒退，不断虚化掏空一个中国原则。

政治上，推出涉台法案，提升美台接触水平。2018年，美国总统特朗普签署“台湾旅行法”，鼓动美台高级官员互访。美国“2022财政年度综合支出法案”要求美行政部门在制作中国地图时将台湾与中国大陆区别开来，赤裸裸挑战一中原则。

军事上，从未停止对台军售，频繁派军舰窜行台湾海峡。1979年以来，美对台军售达107笔，甚至包括反辐射导弹、重型鱼雷、F-16V战机等进攻性武器。特朗普任内累计对台军售近200亿美元。拜登政府上台短短1年多，三度宣布对台军售。2020年，美军舰窜行台湾海峡13次，为14年最多。

国际上，助台拓展所谓“国际空间”。2021年10月，美国国务卿布林肯发表声明称，美鼓励联合国所有会员国同美一道，支持台湾积极、有意义地参与联合国体系和国际社会，还邀请台参加美主办的所谓“领导人民主峰会”，其余与会方无一不是主权国家。

◆美国现政府上台以来，多名美国会议员、前政要访台。2020年8月，时任美国卫生与公共服务部部长阿扎访台。9月，时任美国副国务卿克拉奇访台。俄乌冲突爆发后，美军前参谋长联席会议主席迈克·马伦率前高级国防和安全官员访台，美前国务卿蓬佩奥紧跟马伦脚步访台，美还策划国会众院议长佩洛西访台，安排以美国国会参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯为首的美国会两党议员代表团访台，引发“台独”势力疯狂炒作。美方所为是对中国主权的恶意挑衅，对中国内政的粗暴干涉，将对外发出极其危险的政治信号。

◆美国的“印太战略”正在成为集团政治的代名词。从强化“五眼联盟”，到兜售“四边机制”、拼凑三边安全伙伴关系、收紧双边军事同盟，美国在亚太地区排出“五四三二”阵势，真正目的是企图搞印太版“北约”，在亚洲复制乌克兰危机。

◆美方企图在台湾问题上搞突破，无视广大联合国会员国在2758号决议中表达的共同意愿，违背了国际社会共识，是对联合国宪章宗旨和原则的损害，也是对台海和平稳定的破坏。

中国必须统一，也必然统一。中方愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但如果“台独”分裂势力挑衅逼迫，甚至突破红线，中方将不得不采取断然措施。

(责编：崔越、杨牧)