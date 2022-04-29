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美报告一例人感染H5型禽流感病毒病例

2022年04月29日19:25 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶4月28日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心28日报告一例人感染H5型禽流感病毒病例，这是美国感染这种类型病毒的首位患者。

　　据美疾控中心介绍，这一病例出现在科罗拉多州，感染者直接接触过家禽，并扑杀过疑似感染H5N1型禽流感病毒的家禽。感染者报告的唯一的症状是疲劳，症状持续数日。此病例目前已被隔离，并接受抗流感病毒药物奥司他韦的治疗。

　　美疾控中心表示，这是全球感染这种当前主要流行的H5型禽流感病毒的第二例人类病例，英国去年12月报告了全球第一例相关人类病例。自2003年以来，全球已报告880多例人感染H5N1型禽流感病毒的病例。目前在全球鸟类中主要流行的H5N1型禽流感病毒与以往流行的H5N1型禽流感病毒有所不同。

　　自去年底以来，美国多地出现禽流感疫情。美疾控中心最新数据显示，目前已有29个州的养殖场发现禽流感病毒，34个州在野生鸟类体内发现禽流感病毒。美疾控中心追踪了2500多人的健康状况，这些人都接触过感染H5N1型禽流感病毒的鸟类，科罗拉多州的这例病例是迄今发现的唯一相关病例。

　　美疾控中心表示，禽流感对公众健康造成的风险较低，上述病例不会改变这一风险评估。但接触感染禽流感病毒禽类的人感染风险相对较高，应采取相应预防措施。

(责编：崔越、杨牧)

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