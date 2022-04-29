新华社北京4月29日电 题：抵制域外操控 推动铸剑为犁——化解乌克兰危机的中国立场符合世界根本利益

新华社评论员

本轮俄乌冲突升级已逾两月，乌克兰战火仍未平息，令人忧心。乌克兰危机爆发以来，中方秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持重视各国合理安全关切，坚持通过对话协商以和平方式解决分歧争端，始终积极劝和促谈，为和平发声、为和谈尽力。中方的立场获得包括俄乌双方在内的广泛认同，契合国际社会求和平、谋合作、促发展的共同心声，符合世界根本长远利益，中方的行动为维护全球和平安宁注入宝贵信心动力。

中方始终秉持客观公正立场，始终站在和平正义一边。乌克兰问题有着复杂的历史经纬和来龙去脉，既是欧洲安全矛盾长期积累的爆发，也是冷战思维和集团对抗造成的结果。中方始终根据事情本身的是非曲直，坚持独立自主，恪守客观公正。中方一贯坚持，各国主权、领土完整都应该得到尊重，联合国宪章的宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理安全关切都应该得到重视。

中方一直劝和促谈，为推动局势降温作出积极努力。乌克兰危机爆发以来，中国一直坚持劝和促谈。在乌克兰危机爆发之初，中方就提议启动俄乌和谈，得到俄方积极回应。中国领导人先后同多国领导人通话沟通，呼吁“为和平创造空间，为政治解决留有余地”“克服困难谈下去，谈出结果、谈出和平”。中国领导人提出的“四个应该”，清晰阐明了中方在乌克兰问题上的权威主张。一段时间以来，国务委员兼外长王毅与多国外长进行深入交流。中方先后提出五点立场和缓解人道主义危机的六点倡议，为化解危机、缓和局势贡献中国智慧，以自己的方式和负责任的态度为推动俄乌局势缓和发挥建设性作用，同各方一道朝着争取冲突尽快解决、欧洲尽快恢复和平的大方向作出努力。当下，中方支持俄乌双方克服困难继续和谈，支持迄今谈判达成的积极成果，支持现地局势尽快实现降温，支持各方为防止大规模人道主义危机所作的努力。

在乌克兰问题上，美国政府和部分媒体一再对中国进行抹黑污蔑。他们炮制谎言，恶意曲解中俄关系，威胁对中国施加连带制裁，企图逼迫中国放弃独立自主的和平外交方针选边站队。这些颠倒黑白的论调、非黑即白的逻辑、强权霸道的做法，给国际关系带来新的不确定性，极其危险。事实上，乌克兰危机的始作俑者非美国莫属。为维护自身霸权，美国主导北约不断东扩，在俄周边大搞“颜色革命”，不仅持续刺激俄罗斯的“安全神经”，而且通过制造“可控的动荡”掌控欧洲事务的主导权，可谓“一石多鸟”。从“点火”到“拱火”，从“火上浇油”到“趁火打劫”，美国在乌克兰问题上大玩“四步曲”，之前推动俄乌冲突不断升级，如今唯恐双方收兵停火，用心险恶，路人皆知。

乌克兰的危机令人痛心。俄罗斯和乌克兰都是中国的友好国家。过去30年来，中俄关系取得长足进展，但其不结盟、不对抗、不针对第三方的性质没有改变。中乌建交30年来，双边关系始终保持健康稳定发展势头。中方真诚希望俄乌双方能早日化干戈为玉帛。

乌克兰危机发生在欧洲，但溢出效应波及全球，影响世界和平稳定和经济复苏。从长远看，各方应当汲取乌克兰危机的教训，本着相互尊重和安全不可分割原则，回应各方的合理安全关切，通过对话谈判构建起均衡、有效、可持续的欧洲安全架构，实现欧洲的长治久安。中方已提出全球安全倡议，真诚希望国际社会以实际行动破解全球安全治理难题，走出一条共建、共享、共赢的安全之路。

中国主持的是公道，谋求的是和平，着眼的是长远。在战争与和平问题上，中国站在和平一边；在单边制裁与对话谈判之间，中国站在对话谈判一边；在拱火浇油与降温灭火之间，中国站在降温灭火一边。中国愿做劝和促谈的“助推器”，反对做煽风点火的“鼓风机”。中国愿同世界上所有爱好和平、致力发展的国家和人民携手同行，落实好全球安全倡议，开辟出迈向持久和平和普遍安全的康庄大道，汇聚起构建人类命运共同体的强大合力，让和平的薪火代代相传，让平安的钟声响彻人间。

(责编：崔越、杨牧)