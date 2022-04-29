新华社华盛顿4月28日电 （国际观察）一季度意外萎缩 美国经济衰退风险仍存

新华社记者熊茂伶 许缘

美国商务部28日公布的数据显示，今年第一季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算下降1.4%，为2020年第二季度以来首现萎缩。美国经济正面临通胀高企、劳动力短缺、供应链中断、外部需求下降以及变异新冠病毒继续肆虐等多重挑战。

尽管经济学家普遍预计第二季度美国经济将重回增长轨道，但在高通胀背景下，美联储通过收紧货币政策实现经济“软着陆”难度不小。一些专家认为，美国经济未来仍有衰退风险。

为何意外萎缩？

一季度美国经济表现远不及市场预期。此前彭博社问卷调查显示，经济学家认为，一季度美国经济能实现1%的增长。

数据显示，一季度美国经济下滑主要受贸易逆差扩大、私人库存投资回落、政府支出大幅下滑拖累。当季，美国进口激增、出口下降，贸易逆差迅速扩大，净出口拖累经济增长3.2个百分点；私人库存投资拖累增长0.84个百分点；联邦政府以及州和地方政府支出下滑，共同拖累增长0.48个百分点。

美国商务部指出，奥密克戎毒株蔓延使新冠病例增加，导致美国一些地区经营活动继续受限或中断。同时，一些联邦政府救济条款到期或逐步减少，对企业、州和地方政府以及家庭的援助款项下降。

一季度，占美国经济总量约70%的个人消费支出增长2.7%，为经济增长贡献1.83个百分点；反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资增长9.2%，为经济增长贡献1.17个百分点。

富国银行证券经济学家蒂姆·昆兰指出，净出口、企业库存和政府支出下降，抵消了企业投资和消费者支出上升对经济增长的推动作用。

分析人士表示，由于持续的高通胀开始削弱消费者购买力，加上联邦财政支持日益减少，个人消费支出能否持续增长有待观察。

衰退风险几何？

美国GDP采用环比年化算法，这可能放大经济增长的实际波动程度。《华尔街日报》报道称，许多经济学家认为第二季度美国经济将恢复温和增长。通常而言，经济连续两个季度出现负增长将被视为陷入技术性衰退。

尽管如此，美国经济正面临通胀高企、劳动力市场供不应求、疫情反复和俄乌冲突带来的供应链中断等严峻挑战。在美联储有意加快加息应对通胀的背景下，美国经济仍有陷入衰退的风险。

美国劳工部数据显示，美国消费者价格指数（CPI）同比涨幅已连续六个月高于6%，3月CPI同比上涨8.5%，涨幅刷新逾40年峰值。

美国智库彼得森国际经济研究所高级研究员加里·赫夫鲍尔告诉新华社记者，拜登政府去年推出的经济救助计划和美联储超宽松货币政策是美国通胀飙升的主要推手。去年年中时，美国已经出现劳动力市场供不应求的局面，劳动力市场紧张也是通胀将上升的信号，但美联储并未及时采取行动遏制通胀，这是一个“巨大的错误”。

美联储自今年3月起开启加息周期，随着通胀形势加剧，多名美联储官员表示支持采取更激进的加息策略。美联储临时主席鲍威尔日前暗示，美联储可能在5月初的货币政策例会上加息50个基点。鲍威尔说，美联储致力于用手中工具把通胀率降至2%的目标，但要实现“软着陆”并不容易，将非常具有挑战性。

芝加哥均富会计师事务所首席经济学家戴安·斯旺克认为，美联储面临的挑战是如何在不给劳动力市场带来太大冲击的情况下为国内需求降温，制定“恰到好处”的政策并非易事。

赫夫鲍尔说，没有历史经验表明，在通胀率如此高的情况下，美联储能够在不引发经济衰退的情况下，将通胀率降至2%的目标。“美国将面临经济衰退，这一点非常确定，唯一的问题是经济衰退何时真正开始。”

美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼也认为，美国经济可能在今年年底出现衰退。他告诉新华社记者，美债收益率曲线最近出现反转，两年期国债收益率异乎寻常地超过了10年期国债收益率，从历史上看，这种反转预示着6至24个月内将发生经济衰退。拉赫曼担心，美联储收紧货币政策可能会刺破美国当前股市和楼市泡沫。

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