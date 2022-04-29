人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

综述：美元指数创近20年来新高 二季度或维持强势

2022年04月29日18:09 | 来源：新华网
小字号

　　新华社纽约4月28日电 综述：美元指数创近20年来新高 二季度或维持强势

　　新华社记者刘亚南

　　由于美联储收紧货币政策力度强于大多数主要经济体央行，同时乌克兰危机令欧洲经济前景恶化并推升市场避险需求，衡量美元对六种主要货币的美元指数近日连续显著走高，28日盘中一度升至103.9以上，创2002年以来新高。

　　分析人士预计，受上述因素持续影响，今年第二季度美元将继续维持强势。不过，国际大宗商品价格攀升可能会对有关国家货币形成支撑，美元指数可能在美联储5月初公布货币政策之际出现回调。

　　数据显示，自今年2月末俄乌冲突升级以来，美元指数累积涨幅超过7.5%，4月以来上涨速度明显加快。欧元对美元汇率今年以来跌幅达7%以上，28日跌破1比1.05。日元对美元汇率自乌克兰危机升级以来跌幅超13%，28日跌至2002年年初以来低点。

　　美联储3月起开启加息周期，市场预计美联储将在未来3次议息会议上均加息50个基点；通胀压力较小的日本央行28日表示将继续实施超宽松货币政策；欧洲央行受制于俄乌冲突影响，无意快速收紧货币政策。主要发达经济体央行货币政策明显分化，刺激相关货币汇率大幅波动。

　　瑞银集团财富管理全球首席投资官马克·黑费尔表示，由于全球经济增长放缓担忧加重，美元近期对其他货币总体走强，二季度也有望维持强势。日本和瑞士央行继续实施“鸽派”货币政策，导致日元和瑞士法郎等传统避险货币表现不佳。此外，美国经济受俄罗斯能源影响不大，如果出现俄罗斯对欧洲国家能源供应中断情况，美元将对欧元升值。

　　美国银行全球研究部分析师认为，美联储再度加息时点渐近和宏观经济下行风险增加等因素叠加，导致近来美元汇率走高。

　　外汇经纪商嘉盛集团资深分析师马特·辛普森表示，未来一年，美联储预计将继续加息，美国联邦基金利率可能升至3%，10年期国债收益率可能升至3.5%。与此同时，日本经济形势并不支持利率上升，因此美日利差预计将进一步扩大，日元汇率或将继续下跌。

　　瑞穗证券美国公司能源期货业务负责人罗伯特·约杰则认为，美联储5月加息后，美元快速上涨的势头很可能难以延续。

　　黑费尔表示，今年下半年美元会进一步走强还是回调，很大程度上将取决于第三季度全球经济的表现。

(责编：崔越、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部