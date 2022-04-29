新华社纽约4月28日电 综述：美元指数创近20年来新高 二季度或维持强势

新华社记者刘亚南

由于美联储收紧货币政策力度强于大多数主要经济体央行，同时乌克兰危机令欧洲经济前景恶化并推升市场避险需求，衡量美元对六种主要货币的美元指数近日连续显著走高，28日盘中一度升至103.9以上，创2002年以来新高。

分析人士预计，受上述因素持续影响，今年第二季度美元将继续维持强势。不过，国际大宗商品价格攀升可能会对有关国家货币形成支撑，美元指数可能在美联储5月初公布货币政策之际出现回调。

数据显示，自今年2月末俄乌冲突升级以来，美元指数累积涨幅超过7.5%，4月以来上涨速度明显加快。欧元对美元汇率今年以来跌幅达7%以上，28日跌破1比1.05。日元对美元汇率自乌克兰危机升级以来跌幅超13%，28日跌至2002年年初以来低点。

美联储3月起开启加息周期，市场预计美联储将在未来3次议息会议上均加息50个基点；通胀压力较小的日本央行28日表示将继续实施超宽松货币政策；欧洲央行受制于俄乌冲突影响，无意快速收紧货币政策。主要发达经济体央行货币政策明显分化，刺激相关货币汇率大幅波动。

瑞银集团财富管理全球首席投资官马克·黑费尔表示，由于全球经济增长放缓担忧加重，美元近期对其他货币总体走强，二季度也有望维持强势。日本和瑞士央行继续实施“鸽派”货币政策，导致日元和瑞士法郎等传统避险货币表现不佳。此外，美国经济受俄罗斯能源影响不大，如果出现俄罗斯对欧洲国家能源供应中断情况，美元将对欧元升值。

美国银行全球研究部分析师认为，美联储再度加息时点渐近和宏观经济下行风险增加等因素叠加，导致近来美元汇率走高。

外汇经纪商嘉盛集团资深分析师马特·辛普森表示，未来一年，美联储预计将继续加息，美国联邦基金利率可能升至3%，10年期国债收益率可能升至3.5%。与此同时，日本经济形势并不支持利率上升，因此美日利差预计将进一步扩大，日元汇率或将继续下跌。

瑞穗证券美国公司能源期货业务负责人罗伯特·约杰则认为，美联储5月加息后，美元快速上涨的势头很可能难以延续。

黑费尔表示，今年下半年美元会进一步走强还是回调，很大程度上将取决于第三季度全球经济的表现。

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