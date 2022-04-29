人民网莫斯科4月29日电 （记者荣翌）为纪念世界反法西斯战争胜利77周年，4月28日，由莫斯科华侨华人联合会和俄罗斯胜利继承者国际联盟共同主办的“继承胜利传统、珍爱世界和平”关爱老兵活动在莫斯科举行。活动中，多位参加过苏联卫国战争的老战士回顾历史，让更多人了解中俄两国在世界反法西斯战争中的卓越贡献，引导青年一代铭记历史、珍爱和平。

中国驻俄罗斯大使馆领侨处胡滨参赞通过视频方式向老战士表示崇高敬意。他指出，77年前中俄两国携手并肩，取得了世界反法西斯战争的伟大胜利。两国人民的友谊是鲜血凝结而成，要铭记历史，珍惜来之不易的和平。

在俄华侨华人代表与老战士合影。莫斯科华侨华人联合会供图

俄中友协第一副主席、中国“友谊勋章”获得者库利科娃对在俄华侨华人举办关爱老兵活动表示感谢。她指出，历史不容否认，正义不容亵渎，世界反法西斯战争胜利成果应得到切实尊重和维护，国际公平正义与和平应得到坚定捍卫。

俄中友协第一副主席、中国“友谊勋章”获得者库利科娃现场致辞。莫斯科华侨华人联合会供图

俄罗斯胜利继承者国际联盟主席瓦列里·卡利亚金表示，在俄华侨华人发扬关爱老兵传统，这是两国人民友谊的体现，俄罗斯老兵和俄罗斯人民将不会忘记这一点。

莫斯科华侨华人联合会会长王传宝表示，在俄华侨华人将把世界反法西斯战争中凝结的友谊传承下去，共同书写世代友好新篇章。

俄罗斯胜利继承者国际联盟主席瓦列里·卡利亚金现场致辞。莫斯科华侨华人联合会供图

全俄老战士委员会副主席格聂兹狄洛夫中将（左一）现场致辞。莫斯科华侨华人联合会供图

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