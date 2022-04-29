人民网约翰内斯堡4月28日电 （记者王莉、闫韫明）中国民乐，少林功夫，毛里求斯民俗舞蹈……“庆祝中国与毛里求斯建交50周年线上文艺演播”日前在毛里求斯热播。这场演出在毛里求斯国家电视三台播出后广受好评，又陆续在多个社交媒体平台推出，播放热度高涨，吸引了大批毛里求斯观众观看。演出主题为“共此时”，由中国文化和旅游部与毛里求斯艺术与文化遗产部共同举办，中毛两国十余家艺术团体联袂献上了精彩的节目。

一段具有浓郁中国特色的原创舞蹈《英姿》首先拉开演出帷幕。该节目以京剧刀马旦角色为原型，展现了巾帼英雄武艺高强又柔情似水，一招一式让人过目难忘。接下来，曲声悠扬，清脆婉转，毛里求斯中国音乐学校的学员们用扬琴、笛子、二胡、中阮等中国民乐乐器连续演奏了毛里求斯民歌《塔尼尔河》、中国民乐《喜洋洋》《紫竹调》等两国经典曲目，中毛传统音乐的碰撞，呈现出别具特色的表演风格。北京交响乐团通过西洋乐五重奏形式改编演奏了毛里求斯著名塞卡音乐歌手埃兰·拉曼尼斯作曲的舞曲《转动》，生动展现了毛里求斯风情。中毛合作的节目《生命之舞》，将中国黔东南苗族特色的非遗舞蹈“反排木鼓舞”与毛里求斯民间舞蹈《多元文化的毛里求斯》完美结合，诠释了中毛两国人民对生命的热爱和对美好生活的期待。还有动静结合的中国杂技节目《我心跃动》、融合壁画艺术与武术招式的嵩山《少林·功夫》、被联合国教科文组织列入非物质文化遗产名录的塞卡歌舞《毛里求斯旋律》及毛里求斯民俗舞《吉特·格威》等节目，为观众倾情奉献了一场美妙绝伦的视听盛宴。

“太精彩了！”观看演出后，毛里求斯观众奥科博对每个节目都赞不绝口，尤其是《生命之舞》将两国文化完美结合，给他留下了深刻印象。“演出让人深刻感受到两国文化交流的友好氛围。”他说，期待疫情过后能在现场看到中国艺术团体的精彩表演。毛里求斯网友波顿则在网上留言说，这场演出在中毛建交50周年之际推出，格外有意义，“希望两国文化交流继续深入下去”。

中国文化和旅游部部长胡和平表示，中毛两国友好交往源远流长，建交50年来，双方政治互信不断加深，各领域交流合作成果丰硕。毛里求斯是非洲唯一将春节定为全国法定节假日的国家，中国首个海外文化中心就设在毛里求斯。此次举办文艺演播，就是为了落实两国领导人共同擘画的美好愿景，颂扬中毛人民的深厚情谊，开启两国关系“共此时”“向未来”的新时代华彩篇章。

毛里求斯艺术与文化遗产部部长阿维纳什·蒂卢克表示，多年来，两国开展的众多文化交流项目，让毛里求斯人民得以了解中国博大精深的文化艺术遗产，以及独具匠心的各项传统工艺。中国还为毛里求斯艺术家提供了许多艺术培训机会，让众多不同领域的毛里求斯艺术家有机会在中国展示毛里求斯多彩多姿的文化和艺术。他期盼毛中友谊继续巩固和深入，并在未来进一步蓬勃发展。

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