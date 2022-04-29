新华社基加利4月28日电 综述：非洲疫情有反弹风险 专家呼吁保持警惕

新华社记者

世界卫生组织非洲区域办事处28日在刚果（布）首都布拉柴维尔召开线上发布会表示，受南非新冠疫情影响，先前放缓的非洲地区疫情最近一周新增确诊和死亡人数上升。非洲各国应继续保持警惕，推进疫苗接种。

近一周以来，南非日增新冠确诊病例逐渐增多。据南非卫生部数据，28日该国较前一日新增新冠确诊病例4146例，确诊率为18.3%；累计确诊超过378万，死亡100355例。

南非夸祖鲁-纳塔尔省研究创新与测序平台负责人图利奥·德奥利韦拉28日在社交媒体上说，分析发现，变异新冠病毒奥密克戎毒株亚型BA.4和BA.5已成为在南非流行的主要毒株。这两种亚型的传染性更强，但从南非住院人数和重症监护人数来看，这两种亚型并未导致住院和死亡人数增加。专家认为，南非境内的第五波新冠疫情高峰将很快到来。

卢旺达卫生部数据显示，过去一周，卢旺达共报告新冠确诊病例30例，新冠病毒检测阳性率为0.08%。截至28日，该国累计确诊129791例，累计死亡1459例。该国超过837万人接种了两剂新冠疫苗。卢旺达政府敦促民众继续采取戴口罩、勤洗手等防护措施。

乌干达新冠确诊病例近期持续减少，部分防疫限制措施解除，但该国卫生部日前要求在无法保持社交距离的室内等封闭环境下，人们仍需戴口罩。乌干达暂停要求全程接种新冠疫苗的出入境旅客接受核酸检测，但未接种或未全程接种疫苗的旅客仍需出示登机前72小时内核酸阴性报告。

据博茨瓦纳卫生部27日发布的疫情数据，17日至20日，该国新增新冠确诊病例46例，累计确诊306074例，累计死亡2689例。

据非洲疾病预防控制中心的数据，截至28日晚，非洲地区累计新冠确诊11428832例，累计死亡252141例。（执笔记者：吉莉；参与记者：史彧、汪平、荆晶、张改萍、滕军伟）

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