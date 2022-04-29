新华社吉隆坡4月29日电（国际观察）马来西亚外贸增长强劲 看好RCEP驱动前景

新华社记者毛鹏飞

世界银行近期发布报告显示，马来西亚在内需复苏、出口增长和边境重新开放的推动下，预计今年经济将增长5.5%。同时，马来西亚官方最新数据显示，该国一季度对外贸易增长强劲，同比增幅为23.6%。

分析人士认为，作为外贸依存度较高的经济体，马来西亚外贸成绩亮眼，释放出经济复苏的乐观信号。不过，俄乌冲突、美联储加息以及新冠疫情对供应链冲击等因素带来更多外部风险，马来西亚应抓住《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）新机遇为经济复苏注入新动力。

外贸表现亮眼

马来西亚国际贸易和工业部最新统计报告显示，今年一季度马来西亚外贸额迅速攀升，达6248.6亿林吉特（1美元约合4.36林吉特），同比增长23.6%，其中出口增长22.2%，进口增长25.2%；贸易顺差增长10.9%，扩大至650.8亿林吉特。

报告说，出口快速增长主要由电子产品、石油以及化工产品出口支撑。一季度，以棕榈油及相关制成品为主的农产品出口同比增长49.8%，达272.2亿林吉特；以原油和液化天然气为主的矿产出口同比激增58.9%，达244.1亿林吉特。

统计显示，中国保持马来西亚最大贸易伙伴，也是马外贸复苏重要动力。2022年3月，马中贸易实现了连续16个月两位数增长。

世行称，马来西亚是开放型经济体，2010年至今外贸规模平均是GDP的130%。对贸易和投资的开放是马来西亚创造就业和提升收入的重要途径，约40%的就业与出口活动相关。

RCEP带来新机遇

马来西亚政府统计显示，3月份马来西亚与RCEP成员贸易均实现快速增长，其中，与其他东盟成员国贸易额同比增长37.6%至657.8亿林吉特，对日本贸易额同比增长16.7%达161亿林吉特；对中国、韩国、澳大利亚、新西兰贸易额均实现大幅增长。

马来西亚分析人士阿兹米·哈桑认为，RCEP于3月18日正式对马来西亚生效，政府应加快脚步，进一步消除非关税壁垒，降低贸易成本促进外贸发展。

哈桑对新华社记者说，RCEP成员包括中国、日本、韩国、澳大利亚等规模较大的经济体，将有助于马来西亚经济发展。

近日，马来西亚商界举办一系列以RCEP为主题的论坛活动。马来西亚中资企业总商会会长张敏日前对记者说：“马来西亚政府已将RCEP作为后疫情时代经济复苏的重大机遇。”

外部风险增加

虽然一季度外贸形势喜人，但马来西亚经济观察人士卡尔梅洛·费利托认为，政府需要采取措施以保障国内经济形势稳定并实现可持续复苏，为国内外投资者提供更友好的营商环境。

他建议政府进一步放宽对劳工市场的限制，推出适当的刺激政策和税制改革，实行逐步减少开支的计划以抑制通胀，避免采取进一步宽松的货币政策。

世行报告警告说，如果在俄乌冲突、美国货币政策收紧、疫情冲击供应链等情况下全球经济形势恶化，马来西亚经济增速可能放缓至4.8%。其中，美国货币政策会给马来西亚等依赖短期资本流动的国家带来直接影响，美联储加息25个基点，就可能导致马来西亚经济增速减少0.4个百分点。

马来西亚国家银行（央行）行长努尔·沙姆西娅·穆赫德·尤努斯近日表示，该国货币政策依然适合当前经济增长与通胀预期。马来西亚已经为面对未来挑战做好准备，预计今年通胀水平会在2.2%至3.2%之间。

马来西亚国家银行3月底表示，在外部需求持续扩大、重新开放边界、劳动力市场改善以及财政预算案提振措施等支持下，马来西亚经济将继续保持复苏势头，预计今年将增长5.3%至6.3%。

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