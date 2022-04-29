新华社新德里4月29日电（国际观察）西方“拉印制俄”企图难实现

新华社记者赵旭

最近一段时间，印度成为西方的“香饽饽”，西方多国和欧盟的领导人及政要不断对印度展开外交行动。分析人士指出，俄乌冲突升级以来，印度采取平衡策略维持其“战略性中立”，让在全球拉“小圈子”搞对抗、借俄乌冲突胁迫其他国家“选边站队”的西方颇为不满。它们近期对印度动作频频，意图“拉印制俄”，但从印方反应看，其如意算盘恐落空。

轮番上阵游说

俄乌冲突升级后，美欧一直要求其他国家加入谴责和制裁俄罗斯的行列，其中一个重要对象就是印度。但印度并没有谴责和制裁俄罗斯，其“等距离”立场明显没有让其西方伙伴感到满意。

4月11日，美国总统拜登与印度总理莫迪举行视频会晤。按照白宫声明，拜登希望印度配合美国及其西方盟友扼杀俄罗斯能源收入的行动，提出“不要在此时加量购买俄罗斯石油等商品”。同一天，美印外长和防长“2+2”对话会在华盛顿举行，美方在会后的记者会上强调美印有“共同价值”。

4月21日至22日，英国首相约翰逊访问印度。尽管访前英国首相府称约翰逊将不会寻求在俄乌冲突上“说教”莫迪，但英国媒体报道，约翰逊将利用此次访问机会鼓励莫迪疏远与俄罗斯的联系。一些西方媒体则在访后的报道中说，双方宣布将建立的新国防和安全伙伴关系“有助印度减少对俄罗斯的依赖”。

4月24日至25日，欧盟委员会主席冯德莱恩访问印度。她在访问中表示希望印度能重新审视在乌克兰问题上的立场，称印度和欧盟是“天然伙伴”，双方都在“共同规则和公平竞争的环境中成长”，但“支撑世界和平与安全的核心原则已岌岌可危”。有分析指出，冯德莱恩言外之意是希望印度基于“共同规则”对乌克兰局势予以关切，并就造成的危机“履行大国责任”。

此外，日本首相岸田文雄和澳大利亚总理莫里森3月也曾分别在访印期间和与莫迪线上会晤时要求印方对俄罗斯施压。

印度自有考量

印度外长苏杰生3月24日在议会下院阐述印政府在俄乌冲突上的立场。他说，印方的立场是一贯且坚定的，印度主张和平解决问题，冲突双方直接对话。

尽管西方不断对印度做工作，但印度始终未改变其对俄立场，不仅没有加入对俄制裁，而且加大了对俄石油采购数量并购买了一批防空武器，还在对俄不利的联合国相关决议表决中投了弃权票。

面对西方游说，印度选择无视甚至回击。比如，对于拜登的“指点”，莫迪没有公开附和，仅表示乌克兰局势“非常令人担忧”，他已呼吁俄乌双方和平解决冲突。

在美印“2+2”对话会后的记者会上，苏杰生面对有关印度继续进口俄罗斯能源的质疑，指出印度出于自身能源安全需要进口俄能源，其一个月的购买量不及欧洲一个下午的购买量，人们应更关注欧洲而非印度。

印度观察家研究基金会研究员哈什·潘特表示，印俄历史上关系紧密，两国在许多问题上相互支持，尽管当前双方贸易额绝对数字不高，但印度在武器上严重依赖俄罗斯，也需要俄罗斯的丰富能源。

企图难以得逞

值得一提的是，俄外长拉夫罗夫3月31日至4月1日访印期间，双方就加强能源合作并推进使用本国货币结算体系达成一致。俄方对外界宣布了消息，但印方没有正式确认。有分析认为，这一处理方式显示出印度一方面不会改变其对俄立场，另一方面也在极力避免刺激西方。

潘特表示，俄乌冲突使得国际局势变得更加复杂，给印度外交带来极大困难，印度政府因而不得不采取更为复杂的方式来处理同各方的关系。但他认为，在印度实现武器和能源自给自足或找到替代进口渠道前，其对俄立场不会有任何改变，西方的任何施压都不太可能迫使印度放弃在俄乌冲突中采取的平衡策略。

波兰战争研究大学亚洲研究中心主任克日什托夫·伊万内克撰文指出，当今世界已不是两极体系，很多国家为维护自身利益选择在国际事务中“多方投注”。在复杂的国际关系网中将一国拉入某个同盟并不容易，对别国政府进行说教不但不会有效果，反而会起反效果。

苏杰生4月27日针对西方指责印度拒绝谴责俄罗斯再次重申，印度不再需要其他国家的批准，会根据自己的情况开展外交。

美国卡内基国际和平研究院高级研究员阿什利·特利斯指出，印度之所以选择中立，部分原因是苏联和俄罗斯“从未对印度内政进行指责，而美国则多次这样做”。印度怀疑美国可能成为“变幻莫测的战略伙伴”。美国想挑唆印度谴责俄罗斯，需要跨越很高的门槛。（参与记者：邓仙来、任珂）

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