新华社华盛顿4月28日电 美国外交官网站日前刊登题为《美国的“印太战略”缺失什么》的文章，指出拜登政府的“印太战略”未能考虑到该地区的动态和复杂性，因而存在根本缺陷。

文章指出，自奥巴马政府把外交重心转向亚洲以来，美国日益扩大其关于亚太地区的地理概念，把印度洋地区纳入其中。然而，这种把亚太地区重新界定为印太地区的做法被自相矛盾的政策逻辑削弱。该地区的多元性和转型现实与美国国内政治现状相冲突。

文章认为，美国政府的“印太战略”缺乏针对该地区的真正的贸易政策。虽然美国政府重新包装了现有关于供应链韧性、清洁能源和基础设施的计划，但这一战略没有考虑到地区经济发展趋势。在过去20年中，该地区通过与中国等国家和地区签订一系列自由贸易协定而日益实现区域经济一体化，但这些自由贸易协定中没有包含美国。因此，过去十年，美国在该地区的经济地位退步了。

不仅如此，这些自由贸易协定在各个部门的标准制定方面发挥着重要作用，将很可能会主导新兴技术和服务的关键领域。美国没有参与这些地区自由贸易协定意味着印太地区将脱离美国制定标准，并进一步影响市场准入，从而削弱美国企业竞争力。

文章认为，美国的“印太战略”忽视该地区的多元性且未考虑到对印太地区范围的不同解读。例如，部分域内国家对“航行自由”准则的解读与美国不同而与中国相似。同时，没有证据表明中国的行为妨碍了该地区的海洋贸易。此外，域内国家和地区对印太地区范围的不同解读将对拜登政府寻找与合作伙伴的利益结合点和辨别利益分歧点带来挑战。

(责编：苏缨翔、燕勐)