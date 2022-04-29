周勤

2021年9月21日，在第七十六届联合国大会一般性辩论上，习近平主席发表《坚定信心 共克时艰 共建更加美好的世界》为题的重要讲话，提出全球发展倡议。2022年4月21日，习近平主席出席博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式发表《携手迎接挑战，合作开创未来》主旨演讲时，提出全球安全倡议。

七个月时间里先后提出两大倡议，充分彰显了习近平主席心系世界和平发展事业的国际主义情怀和大国领袖风范。两大倡议直面和顺应和平与发展的时代主题，全面、深刻地回答了“全球需要什么样的发展理念，世界各国如何实现共同安全？”的时代之问，是正确认识和积极应对当今世界发展和安全问题的重要理念引领，为完善全球发展和安全治理体系、消弭人类发展赤字和和平赤字贡献了中国智慧，对全球发展和安全事业作出了重大贡献。

为全球发展与安全事业注入新的思想动力

时代需要新的赋能，推动全球发展和安全事业需要新的思想动力。人类是休戚与共的命运共同体，也是不可分割的安全共同体，持久和平、普遍安全、共同繁荣均是构建人类命运共同体的目标追求。全球发展倡议呼吁国际社会加快落实2030年可持续发展议程，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展，构建全球发展命运共同体，为各国发展和国际发展合作擘画了蓝图，为推进全球发展事业和国际发展合作指明了方向。全球安全倡议回应了国际社会维护世界和平、防止冲突战争的迫切需要，顺应了世界各国坚持多边主义、维护国际团结的共同追求，响应了各国人民共克时艰、携手开创疫后美好世界的普遍愿望，在坚持共同、综合、合作、可持续的安全观基础上，进一步推动构建均衡、有效、可持续的安全架构，为消弭国际冲突根源、实现世界长治久安提供了新的指引。两大倡议为推动全球发展和安全事业注入了新的思想动力，为推动构建人类命运共同体阐明了更有力、更具针对性和可行性的现实路径。

全球发展和安全领域的重要国际公共产品

面对层出不穷的挑战和困难，世界期待新的方案，全球发展和安全领域需要新的国际公共产品。当前，全球发展和安全形势错综复杂，不确定性日益突出，和平与发展再度成为国际社会关注的重要议题。作为负责任大国，中国始终高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，为促进全球发展和维护世界和平作出了积极贡献，树立了典范。全球发展倡议和全球安全倡议相互呼应、相辅相成，顺应了世界各国对和平、发展、合作、共赢的期待，统筹兼顾和平与发展两大时代课题，努力在国际社会寻求最大公约数、画出最大同心圆，为各国促民生、谋发展提供了新支撑。两大倡议具有普惠性、开放性和非排他性，与美西方搞的某些“小院高墙”“平行体系”的发展倡议和安全理念有根本性区别。在疫情起伏跌宕、乌克兰危机复杂难解的背景下，两大倡议是中国为变乱交织的世界贡献的两大国际公共产品，再次雄辩地证明中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者。

为完善全球发展和安全治理体系提供了新思路

人类历史一再证明，没有和平，发展就是无源之水；没有安全，繁荣就是无本之木。发展是解决安全问题的“总钥匙”，安全是保障发展进步的“大前提”。当今世界发展和安全问题不断涌现的重要原因，就是全球发展和安全治理体系存在不充分、不公正、不合理现象，进而引发日益严重的发展赤字和和平赤字。在疫情叠加传统安全矛盾激化的大背景下，全球发展进程正在遭受严重冲击，人类发展指数30年来首次下降，欧洲战火再起，地缘矛盾加剧，地区争端、恐怖主义、气候变化、网络安全和生物安全等非传统安全领域全球性问题多发。

全球发展倡议以“六个坚持”为主要内容，即坚持发展优先，坚持以人民为中心，坚持普惠包容，坚持创新驱动，坚持人与自然和谐共生，坚持行动导向，是对自我中心主义的超越和扬弃，是完善全球治理的中国选择。全球安全倡议倡议以“六个坚持”为核心要义，即坚持共同、综合、合作、可持续的安全观；坚持尊重各国主权、领土完整；坚持遵守联合国宪章宗旨和原则；坚持重视各国合理安全关切；坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端；坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全等。两大倡议体系完整，内涵丰富，是习近平外交思想在国际发展和安全领域的重要应用成果，更是对西方单边主义、保护主义以及地缘政治安全理论的扬弃超越，呼应了各国人民追求幸福生活、促进发展进步和实现共同安全的美好愿望，必将为完善全球发展和安全治理体系发挥积极的建设性作用。

草木蔓发，春山可望。每个时代都有属于自己的重大时代课题。把握重大时代课题、解决重大时代课题，才能找到引领时代进步的路标，才能创造一个新的伟大时代。当前，时代之变深刻而宏阔，国际时局汹涌而复杂。促进全球发展，维护世界和平，弥合发展鸿沟，减少安全赤字，才能确保人类和平发展进步的潮流不被阻挡。习近平主席提出的两大倡议如光如炬，必将照亮人类追求繁荣进步和持久和平的时代征程。

中国是全球发展倡议和全球安全倡议的提出者，更是落实两大倡议的行动派。我们愿同国际社会一道，让两大倡议落地生根、开花结果，让世界变得更加和平、更加安全、更加繁荣。

（作者系国际问题学者）

(责编：高歌、杨牧)