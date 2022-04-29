新华社布达佩斯4月28日电通讯：中欧商贸物流合作园区十年成长记

新华社记者陈浩

中欧商贸物流合作园区成立于2012年11月，位于匈牙利首都布达佩斯，是中国在欧洲地区建设的首个商贸物流型境外经贸合作区。经过10年发展，园区已成为集商贸展示与交易、物流运输与仓储、产业投资与合作功能于一体的中欧企业双向互动平台。

截至2021年年底，园区累计完成投资1.35亿美元，入驻企业175家，其中中资控股企业50家，完成贸易额近27亿美元，带动和拉动国内企业直接出口和间接出口达42亿美元。华为、西门子、奥迪等众多中外知名品牌都已成为中欧商贸物流合作园区的重点服务企业。

吴江在匈牙利从事商贸物流工作已有30多年。过去10年间，作为中欧商贸物流合作园区首席执行官，吴江见证了园区发展，也见证了中国与中东欧国家合作提质升级。

吴江介绍，2011年6月，首届中国-中东欧国家经贸论坛在匈牙利举办。中方表示愿意与中东欧各国一道，推动经贸合作向更大规模、更宽领域、更高水平发展。这与匈牙利政府提出的“向东开放”政策高度契合。“从那时起，我们看到了中国和中东欧国家合作的前景，就提出了创建中欧商贸物流合作园区的想法。”

当时，吴江已在匈牙利深耕商贸物流业务多年，他深知，中国企业走出来不容易，尤其是对刚刚迈出国门的企业。类似于园区这样的平台，能够为企业出海提供各项服务，降低企业出海难度。

匈牙利地处欧洲腹地，具有独特的区位优势。近年来，中匈经贸合作不断发展，随着入驻园区企业贸易量不断增加，它们对物流的需求也愈发迫切。

2017年，园区发展迎来新里程碑。当年6月，由园区参与运营的首列长沙至布达佩斯中欧班列抵达布达佩斯。这趟载着41个集装箱中国商品的班列是首列途经乌克兰进入欧盟国家的中欧班列。

“乌匈通道的开通，对于整个中欧班列通道是非常有益的补充。”吴江说，相较于从波兰入境欧盟的中欧班列“北线”，这条“南线”避开了波兰与白俄罗斯口岸的拥堵，“运程距离短了，时效加快了”。

如今，随着西安、长沙、济南、赣州、临沂等多地至布达佩斯的中欧班列开通，越来越多货物经匈牙利进入欧盟市场。中欧班列货物抵达匈牙利后，一小部分留在匈牙利，大部分进入其他欧洲国家。

2017年1月，“中欧陆海快式联运”开通，从中国宁波发出的货物经过海运来到希腊比雷埃夫斯港，再由集装箱列车运抵布达佩斯。2020年10月，郑州至布达佩斯往返定期货运包机航线正式开通，搭建起连接中国和匈牙利的空中通道。至此，中欧商贸物流合作园区相关的陆海空立体式物流运输网络构建完成。

10年来，随着中国和中东欧国家合作不断深入，中欧商贸物流合作园区也在不断完善。从位于布达佩斯的中国商品交易展示中心、多瑙河畔的切佩尔港物流园，到德国不来梅跨境电商物流园，园区的业务从国际商贸、物流运输，拓展到产业投资。随着近年来跨境电商迅猛发展，园区正在积极布局海外仓建设和配套物流服务。

对于园区的桥梁作用，格力电器匈牙利总代理蔡彬深有感触。该公司2016年入驻园区以来，依托园区的平台、物流和仓储资源，业务量大幅提升。2021年销售额与入驻园区之初相比，增长了七八倍。“我们的货到了之后就存在园区仓库里，然后我们下单，它们（园区下属物流公司）直接帮我们配送到匈牙利各个超市，非常方便。”

谈到园区未来发展，吴江充满信心。“我们希望通过建设更多商贸物流园，为‘一带一路’项目提供服务。”

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