新华社布拉柴维尔4月28日电 金沙萨消息：面对日趋紧张的安全形势，中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队巴拉卡分遣点官兵28日与印度尼西亚维和快速反应营展开了一场施工过程中遭袭模拟演练，以提高应急处置突发情况能力。

“所有人员停止作业，迅速请领武器，就地组织防御。”带队干部石光绪接到警戒人员情况报告后，迅速通过对讲机向所有人员下达指令。“我们是中国维和官兵，修路是为了方便你们出行，请你们离开！”翻译苏泽威用当地语言向“袭扰人员”进行喊话。

我维和官兵与维和友军针对“袭扰”进行了联合防卫演练。两国维和官兵迅速启动应急处突预案，密切配合请领武器，占领有利地形，最终将“袭扰人员”成功驱离。

演练结束后，石光绪介绍说：“通过这次与友军进行联合演练，我们进一步熟悉了各类应急处突预案，提高了两军快速有效处置突发情况的能力，确保更加安全地完成此次道路抢修任务。”

2003年4月，应联合国邀请，中国派出首支赴刚果（金）维和工兵、医疗分队参与维和行动。迄今，中国已向刚果（金）任务区派出25批次维和工兵、医疗分队，维和人员超过3000人次，在任务区数百个点位执行了上千项工程保障任务，赢得当地民众和国际社会的广泛赞誉。

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