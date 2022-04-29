新华社北京4月28日电 美国国防部日前向国会提交的一份报告显示，美军去年8月底匆匆撤离阿富汗时遗弃大量向阿前政府提供的军事装备，价值大约70亿美元，而国防部没有返回阿富汗以“收回或销毁”那些装备的计划。

美国有线电视新闻网27日最先报道这一消息。报道配图显示，美军完成撤离后，阿富汗塔利班特种部队成员，从头到脚一身美式装备，在首都喀布尔哈米德·卡尔扎伊国际机场一座停机库内检查美军遗弃的运输直升机。

这是2021年8月31日在阿富汗喀布尔机场拍摄的塔利班人员。新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

按照国会要求，国防部今年3月呈交一份报告，说明美国在阿富汗财产、设备以及提供给前阿富汗政府军队的物资是否“销毁、带出境还是留在阿富汗”。

有线电视新闻网援引这份报告说，2005年至2021年8月底美军撤离前，美国总计向原阿富汗国防与安全部队提供价值186亿美元军事装备，撤离时遗弃的装备价值71.2亿美元，包括飞机、航空炸弹、军用车辆、枪支弹药、通信器材。

美军撤离前，在喀布尔国际机场丢下为阿前政府采购的78架飞机，价值超过9.2亿美元。按照报告说法，美军撤走前已对飞机进行破坏，使其无法用于军事用途或无法操纵。美军遗弃航空炸弹9524枚，价值654万美元，绝大部分是“非精确制导”炸弹。

这2021年是9月20日在阿富汗喀布尔机场拍摄的被毁坏的阿富汗空军直升机。新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

阿富汗塔利班去年8月执掌政权前，美国累计向阿富汗提供9.6万辆军用车，超过4万辆留在阿境内，包括上万辆军用“悍马”。报告说，“不清楚”所遗车辆是否仍可驾驶。

美国提供的42.73万件单兵武器中，尚有超过30万件遗留阿境内。同时，美军还丢下总值4800万美元、将近153.7万发“特种弹药”和“普通小武器适用弹药”。

这是2021年9月20日在阿富汗喀布尔机场拍摄的被毁坏的飞机。新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

根据报告，美军遗弃的物资还包括：“几乎所有”通信装备，如基站、军用手持电台及相关发射器和加密器；“几乎所有”夜视仪、监视仪、“生物识别和定位设备”等专业设备，总计近4.2万件；“几乎所有”爆炸物清理和拆解装备，包括1.75万件爆炸物探测器、电子干扰器、排爆服。

国防部在报告中试图“找补”，称大多遗弃装备需要五角大楼指定承包商“专业维护”才能正常使用。

这是2021年8月31日在阿富汗喀布尔机场拍摄的军用车辆。新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

报告说，国防部今年1月告知国会，将把原先供阿富汗军方使用的5架米-17运输直升机正式移交给乌克兰。这批直升机在美军撤离前就已送往乌克兰接受检修维护，乌方3月签署了接收函。

美国还把为原阿富汗军队采购但尚未交付的武器弹药用于援助乌克兰，包括3.7万枚122毫米口径榴弹炮炮弹，超过1500万发步枪子弹，超过9.9万枚破片式手榴弹，大约11.9万发高爆迫击炮弹。（胡若愚）

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