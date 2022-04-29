新华社北京4月28日电 俄罗斯停止向波兰和保加利亚供应天然气后，欧洲联盟官员号召欧洲企业不要屈服于俄方“讹诈”，应坚持不以卢布结算气费。然而，媒体披露，一些欧洲企业已经开始用卢布支付，且更多企业在俄罗斯银行开设了卢布账户。

这是4月27日在波兰首都华沙拍摄的一个天然气站。俄罗斯天然气工业股份公司当日起暂停向保加利亚和波兰供应天然气。（新华社记者周楠摄）

欧盟态度强硬

俄罗斯天然气工业股份公司27日宣布，停止向波兰和保加利亚供气，缘由是对方拒绝按照俄方要求以卢布结算。这两国成为俄总统弗拉基米尔·普京下令对“不友好”国家和地区贸易改以卢布结算后首批被停气的欧洲国家。

俄罗斯能源在欧洲国家能源供给中占重要地位，欧盟所需天然气约40%、所需石油约30%从俄罗斯进口。俄方对波兰和保加利亚停供后，欧洲市场气价一度上涨20%。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩称，欧盟将把欧洲消费者所受影响降到最低，并终结“俄罗斯化石燃料在欧洲（举足轻重）的时代”。欧盟邻国正在向波兰和保加利亚供气。

俄罗斯天然气工业股份公司则警告，如果波兰和保加利亚在未经允许的情况下抽取为第三方国家供应的过境天然气，俄方将相应减少供气量。

欧盟预定下月2日举行能源部长会议。波兰总理马泰乌什·莫拉维茨基27日说，波兰将要求欧盟委员会对俄罗斯原油、天然气和煤炭征收25%至35%的关税。

3月1日，欧盟委员会主席冯德莱恩在比利时布鲁塞尔举行的欧洲议会全会上讲话。（新华社发，欧盟供图）

企业无奈“气短”

在呼吁成员国“硬气”的同时，冯德莱恩不忘提醒欧洲企业继续依据合同以欧元或美元结算与俄罗斯的天然气交易，否则将可能违反针对俄罗斯的制裁。

然而，彭博新闻社援引消息人士的话报道，已有4家欧洲企业开始用卢布支付购气费，另外10家企业在俄罗斯天然气工业银行开设了账户。报道说，欧洲试图保持团结，但正在面临考验。

尽管欧盟因乌克兰危机对俄罗斯施加大规模制裁，但至今没有对俄石油和天然气动手，只是表示将逐步摆脱对俄能源的依赖。

欧盟委员会上周向成员国发布一份文件，就企业如何继续购买俄天然气而不违反制裁提供指导意见，建议把购气费以欧元形式打入俄方银行后即算完成交易，而后再由俄方换成卢布。

路透社援引多名欧盟官员的话报道，在27日的一次会议上，欧盟成员国要求欧盟委员会提供更清晰的指导意见。

这是3月24日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的卢布钞票。俄罗斯总统普京23日宣布俄方向欧盟成员国、美国等“不友好国家”供应天然气时将改用卢布结算。（新华社记者白雪骐摄）

未来考验严峻

德国能源企业尤尼珀公司发言人28日告诉德国媒体，这家企业将不再通过欧洲银行而是通过俄罗斯银行支付气费。

德国是欧盟最大经济体，也是欧盟内俄罗斯能源最大用户。德国五大权威经济研究机构此前发布经济预测报告说，如果俄方停止向德国供应天然气，德国经济将面临大幅衰退。德国上月底开始启动应急方案，应对可能出现的天然气紧缺。

德国副总理兼经济和气候保护部长罗伯特·哈贝克认为，波兰和保加利亚被断供，显示俄方“准备动真格”，德国和其他欧洲国家必须“认真对待”。

美国高盛公司分析师指出，俄方对波兰和保加利亚“断气”或“进一步促使欧盟，尤其是德国探求卢布支付机制，因为停气将对地区经济造成重创”。

路透社分析，在全球天然气供应紧张的情况下，欧洲短期内不大可能完全摆脱对俄罗斯天然气的依赖。虽然美国表示愿向欧洲提供液化天然气，但无法填补空缺，且欧洲没有足够工业设施把天然气从液态转为气态。

加拿大皇家银行资本市场公司全球大宗商品战略部门主管赫利马·克罗夫特说，这可能“很快演变为一场严峻考验，在能源价格飙升和衰退风险增加时，欧洲是否还能下决心支持乌克兰”。（惠晓霜）

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