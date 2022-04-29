新华社北京4月28日电 俄罗斯总统普京27日说，如果有人打算从外部干预正在乌克兰进行的特别军事行动，并对俄构成无法接受的战略威胁，俄就将以闪电般的速度回击。俄罗斯天然气工业股份公司27日发表声明，宣布自当日起暂停向保加利亚和波兰供应天然气。

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@俄罗斯

据克里姆林宫网站消息，普京27日在立法委员会会议上表示，俄罗斯拥有别人所没有的反击手段，在必要时会使用它们。他还说，自2月24日起开展的特别军事行动的所有任务都一定能够完成。

普京说，俄采取的各项措施回击了西方用非法制裁对俄经济造成毁灭性打击的企图。俄银行系统、国家货币、运输、贸易和整个经济都经受住了考验。

这是4月27日在波兰首都华沙拍摄的一个天然气站。新华社记者 周楠 摄

俄罗斯天然气工业股份公司27日发表声明说，截至26日，该公司未收到保加利亚及波兰两国的天然气公司用卢布支付的4月份天然气货款。俄方决定自27日起暂停向以上2家公司供应天然气，直至其依据相关程序完成支付。俄总统新闻秘书佩斯科夫当天对媒体表示，随着天然气付款期限临近，如果一些用户拒绝使用卢布结算，俄方不排除对其他国家断供。

保加利亚总理佩特科夫同日表示，保政府已对俄断供天然气有所准备，对消费者的天然气供应不会减少。保政府正持续推动与希腊的天然气管道连接，并将通过进口液化天然气以实现能源供应多元化。波兰总理莫拉维茨基说，波兰已对这一局面做好准备，连接波兰和挪威的波罗的海天然气管道将在未来三个月内建成，并有望从十月起送气。

俄罗斯外交部27日发表声明说，俄方基于对等原则决定对英国议会下议院287名议员实施个人制裁，禁止其入境俄罗斯。此外，俄外交部当天还宣布挪威驻俄大使馆3名工作人员为“不受欢迎的人”；宣布根据对等原则驱逐8名日本外交人员，限其于5月10日前离境。

@乌克兰

乌克兰国家通讯社27日援引马里乌波尔市官员的话报道，俄军对该市亚速钢铁厂的空袭一直在进行，钢铁厂内部分区域持续发生交火。同时，市内部分地区的互联网已恢复。

乌克兰敖德萨地区军事管理局27日称，乌军目前牢牢掌控着靠近德涅斯特河的乌克兰边境地区。

乌总统办公室顾问阿列斯托维奇26日在视频讲话中说，俄军未能在乌东部地区合围乌军，其主要力量依然集中在卢甘斯克地区的波帕斯纳亚、北顿涅茨克、鲁别日诺耶一线。在哈尔科夫州东南部伊久姆至顿涅茨克地区的斯拉维扬斯克、克拉马托尔斯克一线，俄军未能突破乌军防线。此外，俄军试图向阿夫杰耶夫卡等地推进，但未成功。

@联合国

联合国秘书长古特雷斯的副发言人哈克27日说，俄总统普京26日在与古特雷斯会谈中原则同意联合国和红十字国际委员会参与马里乌波尔亚速钢铁厂平民撤离，联合国方面积极跟进，从全球抽调专业人员为协调平民撤离作准备。

哈克说，将平民从亚速钢铁厂撤离宜早不宜迟，但这是极其复杂的作业，需要足够的准备时间。平民撤离具体日期还取决于联合国与俄罗斯和乌克兰当局分别协商的结果。

@土耳其

土耳其总统埃尔多安27日与联合国秘书长古特雷斯通电话，就古特雷斯日前访问俄罗斯的情况进行沟通。

土耳其总统府新闻局当天在一份声明中说，古特雷斯在通话中向埃尔多安介绍了他26日在莫斯科与俄总统普京会谈的情况。埃尔多安表示，各方应支持伊斯坦布尔谈判进程，以解决俄罗斯和乌克兰之间的危机。

在访问俄罗斯前，古特雷斯25日在土首都安卡拉与埃尔多安举行了会谈。

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