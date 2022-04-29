人民网伦敦4月28日电 （武一丹）中国驻英国使馆发言人28日就英外交发展大臣特拉斯涉华错误言论答记者问。发言人表示，英国官员受上述涉华言论十分傲慢，蛮横无理，我们对此强烈不满，坚决反对。

有记者问：英国外交发展大臣特拉斯昨天发表讲话，其中对中国进行无端攻击，批评中国没有谴责俄罗斯，声称如果中国不遵守国际规则，西方将联合阻止中国崛起，并妄称西方应助台自卫。你对此有何评论？

使馆发言人表示，乌克兰问题发展到今天的地步，国际社会深感痛心，各国人民都希望欧洲早日回归和平。

他强调，中国在乌克兰问题上的政策立场是一贯和明确的。习近平主席前不久同欧盟领导人视频通话时提出了处理和解决乌克兰危机的四点方案。中国始终站在和平的一边，站在联合国宪章宗旨和原则的一边，站在历史正确的一边。世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。一个中国原则是国际社会的普遍共识和国际关系准则，也是中英建立和发展外交关系的政治基础和重要前提。英国政府早在50年前就已承认台湾是中国的一个省。我们敦促英方官员停止操弄涉台问题，停止任何违背一个中国原则的言行，以免给中英关系造成新的损害。

他同时指出，世界只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系。只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序。只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。一小撮西方国家操弄国际规则、主宰世界事务的时代早已一去不复返了，上述英方言论所代表的帝国心态和冷战思维不得人心，早已过时。

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