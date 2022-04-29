新华社北京4月28日电（记者张汨汨、米思源）国防部28日举行例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非表示，美方长年累月以所谓“航行自由”为借口，频繁派遣军用舰机侵害他国主权安全，破坏地区和平安宁，中方呼吁有关国家共同反对这种海上霸凌行径。

有记者问，美国防部前不久发布“航行自由行动”2021财政年度报告，声称自2020年10月至2021年9月，美方挑战了26个国家及地区的37项“过度海洋主张”，其中与中国相关的最多，涉及中国大陆5次、台湾地区1次。请问发言人有何评论？

谭克非表示，美方长年累月以所谓“航行自由”为借口，无视他国海洋权益和安全关切，频繁派遣军用舰机侵害他国主权安全，破坏地区和平安宁，中方对此表示坚决反对，并呼吁有关国家共同反对这种海上霸凌行径。

谭克非强调，“航行”不是横行霸道，“自由”不是恣意妄为，一切要以国际法和国际关系基本准则为依据，以沿海国的主权安全为边界，这是不言自明的道理。美方至今连《联合国海洋法公约》都没有加入，却屡屡凭借坚船利炮四处野蛮“执法”，实质上是在挑战以国际法为基础的国际秩序，持续威胁海上航行安全、加剧地区紧张局势。这些行为，不值得发布什么报告进行自我标榜，反而应该深刻反思一下，自己的一意孤行、自以为是究竟引发了多少碰撞事故、造成了多少人员伤亡。

谭克非说，我们敦促美方拿出一个负责任大国应有的担当，停止所谓“航行自由行动”，不要再发表此类不负责任的报告，切实尊重他国的主权、安全和海洋权益，多做一些有利于地区和平稳定的事。

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