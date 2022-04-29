新华社北京4月28日电（记者张汨汨、米思源）国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非28日在例行记者会上表示，美方是生化危机的真正制造者。中方郑重要求美方以负责任的态度，认真面对国际社会的关切和质疑，对其生物军事活动作出全面具体的澄清，并接受多边核查。

谭克非表示，生物武器是大规模杀伤性武器。近期，有关美方违反《禁止生物武器公约》、从事生物军事活动的情况不断曝光，引发包括中国在内的国际社会持续关注和担忧。中方认为，在此重大安全问题上，美方有必要讲清楚。

谭克非指出，美方是生化危机的真正制造者。有确凿证据表明，美军上世纪五十年代在朝鲜半岛，包括中朝边境地区使用了细菌武器，这一点连美国历史学家都公开承认。越南战争期间，美军使用的“橙剂”对越南人民和当地生态环境造成不可逆的伤害。可以说，美国是世界上唯一一个对他国使用过核武器、化学武器和生物武器等所有大规模杀伤性武器的国家。

“越来越多的现实疑问是无法回避的。”谭克非说，根据美方自己公布的信息，美在30个国家建立了336个实验室。根据美国副国务卿自己的表态，乌克兰有美国参与的生物研究设施，还要避免研究材料落入俄军手中。那么，世界人民有权利质疑美方，美国国防部和美国海外生物实验室到底是什么关系？如果美在乌实验室仅仅是科学研究，那么美国国防部为什么要深度参与？为什么美军海外生物实验室所在地常常暴发罕见流行病？上述问题，美方必须给出一个清清楚楚的交代，光躲是躲不过去的。

谭克非强调，我们一贯严格遵守《禁止生物武器公约》相关规定，主张全面禁止和彻底销毁包括生物武器在内的一切大规模杀伤性武器，坚决反对任何国家在任何情况下研发、拥有或使用生物武器。美方炮制的所谓《军控遵约报告》摆出一副“教师爷”的姿态对他国履约指手画脚，毫无根据，十分荒唐。反而是美方独家反对建立《禁止生物武器公约》核查机制，在全球设立生物实验室，开展生物军事活动。美方为什么在这个问题上又搞双重标准？到底想遮掩什么？这种不负责任的态度，极大加重了国际社会在此问题上的忧虑。

谭克非表示，生物军事活动事关国际和平与安全、事关各国安全利益。作为曾经的生物武器的受害国，中方郑重要求美方以负责任的态度，认真面对国际社会的关切和质疑，对其生物军事活动作出全面具体的澄清，并接受多边核查。

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