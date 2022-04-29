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国防部：美日不得捏造所谓中国“太空威胁”

2022年04月29日08:58 | 来源：新华网
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新华社北京4月28日电（记者张汨汨、米思源）国防部28日举行例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非在回答相关问题时表示，美日方面罔顾事实，捏造渲染所谓中国“太空威胁”，其目的是为自身扩充太空军备、谋求优势地位制造借口，中方坚决反对这一做法。

谭克非指出，事实上，美国近年来以冷战思维持续推进太空军事化进程，公然将太空界定为“作战疆域”，组建太空司令部、成立太空军，大力研发部署定向能、“反卫星通信系统”等进攻性太空武器，频繁举行“施里弗”“全球哨兵”和“太空旗”等军事演习。作为拥有卫星数量最多的国家，美国密集发射包括军事侦察卫星在内的各类卫星。美军方还参与大量商业航天投资，采购数十亿美元的商业卫星服务，将其用于军事用途。同时，美方长期消极抵制太空军控进程，以技术性问题全面否定中俄提出的“防止在太空放置武器、对太空物体使用或威胁使用武力条约”草案，甚至独家阻挡联合国“防止外层空间军备竞赛”问题政府专家组通过报告，导致国际社会相关努力停滞不前。日方也在加速太空军事建设进程，组建“太空作战部队”。上述举动导致太空武器化和太空军备竞赛风险上升，对全球战略稳定产生负面影响，有关动向值得国际社会高度关注。

谭克非强调，探索未知宇宙，发展航天技术，是人类的共同事业。今年4月24日，是第七个“中国航天日”。中方始终坚持和平利用太空，积极倡导防止太空武器化和太空军备竞赛，积极推动太空国际合作。例如，中国载人航天工程自立项实施以来，已与多个国际航天机构和组织签署了合作协议，开展了形式多样的合作，得到了联合国外层空间事务办公室的高度肯定。前不久，中国神舟十三号航天员乘组还与美国青少年开展了“天宫问答”互动，解答航天员日常饮食起居、如何在空间站观察生命演化等问题。

谭克非表示，中方愿与所有致力于和平利用太空的国家和地区一道，加强国际交流合作，在太空领域推动构建人类命运共同体，为维护太空持久和平与共同安全、促进人类文明进步作出积极贡献。

(责编：苏缨翔、燕勐)

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