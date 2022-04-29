新华社维也纳4月28日电（记者刘昕宇 郭晨）国际原子能机构总干事格罗西28日说，该机构近日实地测量数据显示，乌克兰切尔诺贝利核电站禁区内的辐射水平在安全范围内。

格罗西当天在奥地利首都维也纳召开的新闻发布会上说，该机构工作人员近日在切尔诺贝利核电站禁区内一处有挖掘痕迹的区域进行测量，评估该区域辐射水平为每年6.5毫希沃特。这一区域辐射水平高于附近公路每年1.6毫希沃特的辐射水平，但远低于对人身安全构成威胁的每年20毫希沃特的辐射水平。

格罗西说，切尔诺贝利核电站核保障系统的修复工作仍在进行。

格罗西本周早些时候率团前往乌克兰，向切尔诺贝利核电站运送设备、评估核电站区域辐射水平及修复核保障系统。

俄罗斯国防部发言人2月25日说，俄空降兵24日已完全控制切尔诺贝利核电站地区，并与乌方核电站保护营军人就共同保障核电站设施达成协议。国际原子能机构4月1日发表声明说，经俄乌双方确认，俄军部队已全部离开切尔诺贝利核电站。

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