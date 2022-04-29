新华社北京4月28日电 综合新华社驻外记者报道：联合国秘书长古特雷斯28日访问乌克兰基辅州博罗江卡镇。北约秘书长斯托尔滕贝格28日表示，如果芬兰和瑞典决定提出加入北约的申请，北约将“张开双臂”表示欢迎，预计批准过程会很快。

——联合国驻乌克兰人道主义协调办公室28日在社交媒体发文说，联合国秘书长古特雷斯当天访问乌克兰基辅州博罗江卡镇。古特雷斯27日结束对俄罗斯的访问后抵达乌克兰，28日他将与乌总统泽连斯基和乌外长库列巴举行会谈。古特雷斯27日在社交媒体发文说，联合国将继续致力于扩大人道主义支持，确保乌平民从冲突地区撤离。

——北约秘书长斯托尔滕贝格28日在欧洲议会参加活动时说，如果芬兰和瑞典决定提出加入北约的申请，北约将“张开双臂”表示欢迎。他说，芬兰和瑞典与北约合作多年，两国的武装部队也符合北约标准，北约将找到适用于两国的入盟过渡时期安排，预计批准过程会很快。

——克里姆林宫网站28日发表声明说，俄罗斯总统普京当天与土耳其总统埃尔多安通电话，双方表示将继续磋商乌克兰人道主义局势。通话中，俄方还就俄罗斯和美国在安卡拉机场交换俄公民亚罗申科和美公民里德一事向土方协助表示感谢。

——俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃28日在例行记者会上说，乌方尚未正式退出与俄谈判进程，俄方正在等待乌方可能准备提交的材料。然而乌方目前在谈判中的表现令人沮丧。她还表示，西方国家进一步挑唆乌克兰打击俄目标必将招致俄方的强硬回应。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫28日通报说，自俄开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌军142架飞机、111架直升机、614架无人机、276套防空导弹系统、2623辆坦克及其他装甲车辆、299台多管火箭炮、1146门野战火炮和迫击炮、2431辆特种军用车辆。

——日本首相岸田文雄28日在东京与到访的德国总理朔尔茨举行会晤。据共同社报道，双方就谴责、制裁俄罗斯和支援乌克兰达成一致。

——联合国驻乌克兰人道主义协调员奥斯纳特·卢布拉尼28日在社交媒体发文说，应联合国秘书长古特雷斯要求，她启程前往乌克兰扎波罗热，为“有希望”进行的马里乌波尔人员疏散做准备。（参与记者：耿鹏宇、李奥、任珂、杨汀、李东旭、李铭）

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