新华社布达佩斯4月28日电（记者陈浩）匈牙利总理府部长古亚什·盖尔盖伊28日在布达佩斯表示，匈政府准备与欧盟委员会解决关于该国“法治问题”的争端。

古亚什当天在记者会上表示，匈政府已收到欧盟委员会针对其启动“条件机制”程序的通知书。匈方希望与欧盟就恢复基金签署协议。他同时指出，匈方在不介入俄乌冲突等问题上不能让步。

本月5日，欧盟委员会通知匈牙利政府将启动“条件机制”程序，这一程序允许欧盟暂停向匈拨付资金，涉及资金数额约为400亿欧元（1欧元约合1.05美元），其中包括72亿欧元的欧盟恢复基金。27日，欧盟委员会通知匈政府已启动“条件机制”程序。

根据欧盟规定，“条件机制”程序启动后，匈牙利政府有两个月时间回应指控并提交改善措施。如果欧盟委员会对匈方回应满意，“条件机制”程序将停止。否则，关于暂停向匈拨付资金的提议最终可能将提交至欧盟理事会审议。

欧盟在新冠疫情暴发后制定了“条件机制”。根据相关规定，如果某一成员国存在“法治缺陷”，致使欧盟金融利益受到直接威胁，欧盟可针对该国启动“条件机制”程序，采取暂停向该国拨付资金等措施。欧盟委员会去年发布报告，称匈牙利在司法改革、反腐措施等方面有违欧盟“法治原则”，并向其正式发函，列举其机制“缺陷”。

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