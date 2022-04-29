人民网华盛顿4月29日电 （记者李志伟）中国驻美国大使秦刚4月27日参加中美友城对话会。此次对话会主题是“构建富有韧性的伙伴关系”。

秦刚表示，中美两国省州长、市长跨越时区，克服疫情，相约云端，共叙友情，共谋合作，为当前的中美关系带来一股强劲的暖风。

秦刚介绍了他最近访问美国加利福尼亚州和中西部三州的情况。他说，他对中美友城关系有了更多的直观感受。他被美国人民对中国人民的友好情谊所打动。他也强化了“中美关系的基础在地方、压舱石在民间”这一信念。他也更认识到稳定中美关系的力量，是一大批长期致力于中美友好交流与务实合作的“热心者”“维护者”和“推动者”。

秦刚指出，不可否认，两年来受美对华政治氛围和世纪疫情的影响，中美地方友好交往遭遇到了一股“逆风”。“但是我们有理由坚信，中美两国人民对和平、发展、交流、合作的渴望是不能阻挡的。”他说，人民的交流是推动中美关系的磅礴动力。中美有50对友好省州和234对友城，当我们把这些关系在地图上连线，就构成了连接两国的密集网状纽带。中美友城间的韧性就是中美关系的韧性。

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