新华社突尼斯4月28日电（记者黄灵）中国援建突尼斯外交培训学院项目线上交接仪式28日举行。中国商务部副部长钱克明和突尼斯外交部长杰兰迪代表两国签署交接证书。

钱克明在致辞中说，援突外交培训学院项目是2018年中非合作论坛北京峰会“八大行动”项下重点项目。项目开工以来，中方克服新冠疫情给施工带来的不利影响，以最高标准、最快速度完成项目建设，为深化两国友好关系和务实合作做出积极贡献。

钱克明表示，中突是共建“一带一路”的天然伙伴，中方愿同突方携手前行、共谋发展，继续推进重点合作项目，稳步开拓合作新领域，打造标志性新工程，促进两国经济发展，增进两国人民福祉，同时在多边和区域合作中加强沟通协调，助力中阿、中非命运共同体不断走深走实。

杰兰迪表示，该项目是突中紧密友好合作关系的象征。两国建交以来，各领域的合作计划和发展项目为突尼斯人民带来实实在在的好处。新冠疫情发生后，中方及时向突方提供疫苗和抗疫物资援助，分享抗疫经验并提供技术支持，帮助突方应对公共卫生危机，护佑人民生命健康。突尼斯愿与包括中国在内的友好国家开展外交学术交流与培训合作，共同弘扬联合国宪章宗旨和原则。

中国援建突尼斯外交培训学院项目于2019年5月开工，项目总建筑面积约1.2万平方米，包括多功能教室、报告厅、会议厅等设施，将成为突外交外事人才培训基地。

(责编：苏缨翔、燕勐)