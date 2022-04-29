新华社基辅4月28日电 乌克兰总统泽连斯基28日在乌首都基辅与到访的联合国秘书长古特雷斯举行会晤，双方讨论了马里乌波尔人员撤离等问题。古特雷斯说，联合国在推动全面停火的同时将继续力求采取现实措施挽救生命。

据乌克兰总统网站当天发布的消息，泽连斯基在会晤后举行的联合记者会上感谢古特雷斯对乌俄冲突的立场以及为缓和局势进行的斡旋努力。他说，马里乌波尔亚速钢铁厂仍在遭受轰炸，乌方愿意就马里乌波尔人员撤离问题与俄方进行“紧急会谈”，希望古特雷斯的参与对人员撤离问题发挥有效作用。

古特雷斯表示，联合国在推动全面停火的同时将继续力求采取现实措施挽救生命、减少痛苦，包括维持有效的人道主义走廊、实现局部停火、为平民和物资补给提供安全通道。古特雷斯说，他访问俄罗斯期间，俄总统普京原则同意联合国和红十字国际委员会参与亚速钢铁厂平民撤离，相关方正在就落实这一提议进行密集磋商。

此外，双方还讨论了联合国增加对乌人道主义援助、联合国参与乌战后重建和解除俄罗斯对乌港口封锁等问题。

另据联合国网站消息，古特雷斯在联合记者会上还表示，联合国已向乌境内340万人提供人道主义援助，计划到8月底将这一数字提高到870万。他说，联合国安理会未能竭力防止和结束俄乌冲突，这场冲突必须结束并按照联合国宪章和国际法原则实现和平。

古特雷斯是27日结束对俄罗斯的访问后抵达乌克兰的。普京26日在俄首都莫斯科与古特雷斯举行会谈时表示，俄方不会拒绝与乌克兰进行谈判，并希望通过外交途径达成协议。（参与记者：李东旭、李铭、尚绪谦）

(责编：苏缨翔、燕勐)