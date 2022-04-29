新华社联合国4月28日电 中国常驻联合国代表张军28日出席在联合国举行的“小国、多边主义和国际法”高级别圆桌会议时强调，面对层出不穷的挑战和危机，要坚持大小国家一律平等，维护国际法的权威性和普遍适用，践行真正的多边主义。

张军表示，世界和平与发展正面临严峻挑战，各种不确定、不稳定因素相互交织，各国特别是小国承受巨大压力。越是危机时刻，越凸显人类是命运共同体。各国要为建设人类共同家园作出不懈努力。

张军表示，应对当前挑战，要始终践行真正的多边主义。近期的地缘冲突表明，真正的多边主义不是搞集团政治和“小圈子”，不是挑起阵营对抗和“新冷战”，而是坚决维护以联合国为核心的国际体系。联合国宪章宗旨和原则应得到共同捍卫，各国主权和领土完整都应得到尊重，各国自主选择社会制度和发展道路的权利都应得到维护，各国的合理安全关切都应得到保障。

张军表示，要始终坚持大小国家一律平等。国家不分大小、强弱、贫富，都是国际社会的平等成员，这是创立联合国的初衷，也是多边主义和国际法的核心要义。然而，纵观世界，霸权主义和强权政治依然存在，国际关系民主化还有很长的路要走。总有一些国家在特定场合说尊重其他国家自主选择合作伙伴的权利，在另外的场合又对其他国家同第三国开展正常交往说三道四。忽视和侵犯小国利益，强迫小国选边站队，既不公平，也不合理，这种情况必须进一步通过国际关系民主化予以改变。

张军表示，要始终维护国际法的完整性和统一性。制定国际规则应当共同参与、公平公正，适用国际规则应当不偏不倚、没有例外。不能采取双重标准选择性适用国际法、对国际法合则用不合则弃。不能把少数国家自己的意志当成普遍规则强加于人，也不能在同样问题上对不同国家适用不同规则。世界上只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，所有国家都必须善意遵守、共同维护。

张军表示，中国外交历来讲平等。中国是广大中小国家的真诚朋友，一贯同它们站在一起。联合国193个会员国中，小国占绝大多数。多边治理体系是否公正，小国最有发言权。小国在应对气候变化、实施可持续发展、维护国际法治等方面发挥重要作用。在联合国工作中必须充分倾听小国的声音，确实重视小国的诉求。中方愿同各国一道，在联合国旗帜下加强团结，维护联合国宪章宗旨和原则，坚持相互尊重、互利共赢、共同发展，维护多边主义和国际法的权威性和有效性，共同守护世界的和平安宁。

此次会议系新加坡常驻联合国代表团为纪念小国论坛成立30周年主办，由新加坡外长维文主持，联合国大会主席沙希德、牙买加外长约翰逊-史密斯出席并致辞。小国论坛由新加坡于1992年发起，是小国讨论共同关心的热点问题，交换意见并协调立场的重要平台。目前成员有100多个国家。

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