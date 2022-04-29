本报记者 杨 晔

“每年腰果收获季来临之前，我们就能接到许多订单，各大电商平台纷纷订购，产品销往中国、欧洲等市场。”越南平福省的农民阿莫表示。据越南媒体报道，2021年越南腰果产量继续保持增长，实现出口创汇36.5亿美元。目前，越南腰果出口约占全球腰果出口量的80%。

平福省是越南腰果主产区，阿莫所在的布亚摩县位于平福省北部的丘陵地带。这里森林密布，水源丰沛，得天独厚的气候条件十分适宜腰果种植。近年来，平福省通过建立农业合作社、培训种植技术、强化品牌效应等方式，大力发展腰果产业，山区面貌发生改变。

据平福省农民协会主席陶氏兰介绍，近年来，越南政府颁布实施了“腰果产业可持续发展行动计划”，在该计划的支持下，布亚摩县成立了农业合作社，鼓励村民积极参与其中。“目前，我们合作社有136个种植户。”农业合作社定期派农业专家到村里，向村民普及先进种植技术，解答村民的疑问。随着种植技术改进，腰果产量也不断提升。“目前，平福省种植的腰果最高单产量达到每公顷2.5吨，超过全国平均水平。”陶氏兰说。

农业合作社还积极帮助村民开拓销售渠道，与当地大型零售企业进行对接，实现“从种植园到货架”一站式采购，同时通过电商渠道等，将腰果出口世界各地。阿莫所在农业合作社出产的腰果成功注册了平福省原产地商标，成为颇有知名度的特色产品。

阿莫对记者表示：“通过种腰果，我养活了一家人，家里的生活条件持续改善。以前村里的人都步行出门，现在家家户户都买了摩托车。”

（本报河内电）

《 人民日报 》（ 2022年04月29日 17 版）

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