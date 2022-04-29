张玉来

4月28日，日本央行在货币政策会议后宣布，将无限量购买必要数量的日本国债，使其收益率接近于零，维持现行的货币政策宽松力度不变。消息一出，日元汇率当日便跌破1美元兑130日元关口，再次创下20年来新低。

近期，日元汇率出现罕见的急跌现象，在一个多月时间里贬值超过11%。3月以来，美联储开启加息周期，日美之间利差扩大被普遍看作是本轮日元下跌的主因。目前，美国的长期利率已逼近3%，与日本近乎为零的10年期国债利率形成巨大落差，引发在日本的国际资本大幅流向美国。

日本央行不改变其超低利率政策，其背后原因是经济基本面的约束。近10年来，日本经济增长一直很疲弱，年均实际GDP增长率仅为0.97%。新冠肺炎疫情进一步冲击日本经济，2020年出现4.5%的严重负增长，2021年勉强回升至1.6%的正增长。随着全要素生产率、劳动参与率的持续下降，日本经济的长期竞争力和潜在经济增长率也在走低。

在此背景下，日本货币政策所依据的通胀指标与欧美国家大相径庭。日本经济长期受通缩困扰，2月份除生鲜食品外的消费者物价指数同比增长仅0.6%，去除能源价格因素甚至为负值。同时，日本近两年实际工资增长率远低于政府所提出的目标，致使内需乏力，经济增长脆弱。此外，当前日本财政约四成靠发行国债，央行主导的宽松政策实际在支撑整个财政运行。据日本财务省测算，利率每上升1%将造成日本政府2025年增加国债负担3.7万亿日元。这些因素使得日本央行更倾向于继续实施宽松的货币政策。

不过，日元的急速下跌引发了各界对“恶性日元贬值”的担忧。上世纪90年代，泡沫经济崩溃导致日本大型金融机构相继破产，国际资本加速撤离日本，出现“卖空日本”的“恶性日元贬值”，日元汇率一度跌至1美元兑147日元。当前这波日元迅速贬值带来的负面影响同样不容忽视。一方面，由于日本约1/4的制造业产能转移海外，传统依靠汇率贬值激发国内产业活力的作用大为降低；另一方面，日元贬值会增加进口成本，在当前国际局势动荡导致原材料价格上涨的情形下，无疑会放大日本的输入性通胀压力。日本央行行长也表示：“日元迅速贬值的负面影响加大。”这些都凸显日本央行进退维谷的两难困境。

为一定程度上抵消日元贬值带来的负面影响，日本政府2月份以来接连释放石油储备，同时大幅提高对成品油企业的补贴。近日还推出物价上涨专项对策，加上民间资金在内，总计将动用13.2万亿日元资金平抑物价。至于日本的宽松货币政策将持续多久，除了经济金融形势的变化，政治因素也是需要考虑的方面。今年夏季日本将举行参议院选举。如果进口成本上升引发的成本推动型通胀持续，必将伤及民意，日本政府不得不慎重应对。

（作者为南开大学教授）

《 人民日报 》（ 2022年04月29日 17 版）

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