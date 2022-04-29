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欧盟将加大对互联网平台公司监管力度

本报记者  张朋辉
2022年04月29日05:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　欧盟成员国与欧洲议会的谈判代表日前就欧盟《数字服务法案》达成原则性一致。该法案要求互联网平台企业采取更有力措施，及时删除非法和有害的在线内容，包括仇恨言论、虚假信息和假货交易信息等。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，该法案在达成速度及实质内容上都是历史性的，将促使“线下违法行为，在线上依然违法”的原则取得实效。

　　欧盟委员会发表声明说，《数字服务法案》针对相关在线平台非法和有害内容事宜制定了追责新标准，它将更好地保护用户及其基本权利。根据该法案，数字服务提供商必须承担更多责任，营造良好的网络空间。比如在发现其在线平台出现仇恨言论等非法内容后，须在24小时内予以删除；用户可以修改平台使用的某些规则，选择不接受个性化推荐；在线购物平台有义务检查供应商的商品真伪，以减少出现假冒产品。对于一些不算违法但是有害的信息及内容，欧盟提出了一个共同监管框架，要求相关平台必须保护用户基本权利、公共利益、公共卫生和安全，鼓励删除有害信息和内容，防止超大型数字平台被滥用。

　　欧盟机构此后还将就技术细节和法案正式文本进行协商，法案将在晚些时候获欧洲议会和欧盟理事会正式通过后生效。届时，欧盟各成员国都将任命一名数字服务协调员，与欧盟机构协作开展监督工作。违法的互联网平台企业最高将被处以其全球年销售额6%的处罚，并在必要时按照欧盟要求立即采取行动，解决“严重损害”，并作出整改承诺。

　　《数字服务法案》适用于所有为欧盟用户服务的数字服务提供商，包括在线购物平台、社交媒体平台、搜索引擎等，其中超大型互联网平台是重点监管对象。根据欧盟设立的标准，在欧盟拥有4500万以上月活跃用户属于超大型互联网平台，欧盟对此类平台“量身定制”监管措施，确保其履行《数字服务法案》规定的义务。月活跃用户低于4500万的互联网平台可以免除某些义务，以保障欧盟单一市场内初创企业和小企业的发展。

　　今年3月，欧盟机构还就《数字市场法案》达成一致，旨在限制互联网巨头的垄断。在该法案中，提供社交网络、搜索引擎等“核心平台服务”的互联网巨头被认定为“看门人”企业，在开放性、广告投放、用户权益等方面对其提出了严格的市场监管措施。如果相关企业违反《数字市场法案》，将面临其全球年营业额最多10%的罚款，再犯可处年营业额20%的罚款，系统性违规可能面临重组等监管要求。

　　欧盟表示，《数字服务法案》与《数字市场法案》将助力构建更加安全的数字环境，保护用户基本权利，建立公平竞争环境。舆论分析称，这两部法案的目标之一是限制谷歌、推特、Meta等互联网巨头。此前，欧盟及其成员国曾多次出台监管和罚款措施对互联网巨头进行规制。两部法案实施后，欧盟与大型互联网企业的博弈可能将更加激烈。

　　（本报布鲁塞尔4月28日电）


　　《 人民日报 》（ 2022年04月29日 17 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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