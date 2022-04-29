本报记者 周 輖

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中东北非地区人口占世界总人口约5%，但其可再生水资源的拥有量仅占全球约1%。近年来，为解决干旱、农业用水短缺问题，中东国家积极制定相关政策规划，开发和引进先进技术，大力发展节水农业。

数字化精准灌溉、利用海水种植农作物、沙漠中建造大棚……在数字技术、人工智能等现代技术支持下，一些中东国家的节水农业取得一定成效。

探索利用数字技术

打开手机应用程序，土壤的水分含量、需要浇灌多少水一目了然，只需点几个按钮就可以进行浇水作业。

这是埃及政府近来为数百户农民提供试用的数字化精准灌溉系统，该系统通过埋在土壤中的传感器采集的数据，可以准确地告知用户何时需要浇水及浇水量。居住在埃及北部城市马特鲁的农民伊曼·埃萨表示，在此之前，她需要雇用专业人员负责灌溉，而且经常会出现过度浇水的情况。“试用了新系统后，灌溉用水量减少了20%，人力成本也大幅下降。新的技术让我更好地管理土地，为我节省了许多精力和金钱。”

埃及水资源与灌溉部发言人穆罕默德·加尼姆表示，埃及面对水资源匮乏的巨大压力，数字化精准灌溉系统是鼓励农业使用现代灌溉方法战略的一部分。

在阿联酋哈伊马角酋长国，若干整齐划一的小农场在沙漠中一字排开，绵延几十公里。由于地下水资源相对丰富，这里集中建起了大量私营小型节水农场。农场由政府集中统一规划和高标准设计、施工，均建有高标准公路、充足的电力系统及大口径集中输水管线。农场主除了可以获得购买化肥、种子和杀虫剂等生产资料费用的补贴，还能享受农机贷款和配套技术支持。每个农场一般建有一个约100立方米的蓄水池，以及由人工控制的二次加压滴灌输水系统，使有限的水资源得到充分利用。

在沙特阿拉伯，无土种植农作物受到欢迎，农业科技企业红海农场创新技术，将海水淡化应用于温室种植，并开发种植耐盐农作物，使得淡水和能源需求减少90%。红海农场联合创始人马克·特斯特说：“由于在温室中水培农作物能够很好地控制空气和水，因此减少了植物病虫害的风险，可以最大限度减少杀虫剂的使用。”使用海水种植的西红柿味道鲜美、绿色无污染，目前已在沙特的多个商场销售。

依托较为成熟的滴灌技术，数字化精准灌溉在以色列蓬勃发展。以色列农业和农村发展部农业创新高级副总干事迈克尔·利维表示，目前有100多家以色列公司生产测量、分析、监测自动化过程的工具，从而确保农作物和土壤的精确需水量，最大程度减少水资源浪费。通过手机应用程序还能掌握农作物对氮、磷、钾等营养元素的吸收情况，为准确判断特定元素是否摄取充足提供依据。

出台措施加强引导

据统计，在全球15个最缺水的国家中，有12个是中东国家。水资源短缺给中东国家生活用水、工业生产、农业发展均带来负面影响。对此，地区国家纷纷推出相关政策法规，把节水作为推动农业发展的重要抓手。

埃及金字塔政治与战略研究中心的一份报告显示，埃及的大部分供水来自尼罗河，而农业每年消耗85%以上的尼罗河水。为了节约水资源，埃及在农业用水方面做出了详细规定，如以法律形式规定对沙漠地区新开发土地全面采用现代化节水灌溉技术，禁止在沙质土地使用漫灌等。自2018年起，埃及每年举办“开罗水周”讨论水资源管理问题，为各类水项目进行融资。埃及水资源与灌溉部部长穆罕默德·阿卜杜勒表示，埃及制定了持续到2037年的“国家水资源计划”，将为应对水资源短缺投入500亿美元。

阿联酋政府推出多项政策法规加以引导节水农业，包括《地下水开发使用法》、阶梯式商业水价和农业节水补贴政策等。阿布扎比酋长国去年启动《水资源综合管理计划2021—2030》，希望通过采用现代农业技术等缓解淡水短缺难题。

沙特2019年启动可持续农业农村发展计划，将在7年时间投入120亿沙特里亚尔（约合32亿美元），其中包含支持小农户由传统农业向有机农业进行转型，支持合理使用灌溉用水、保护环境和自然资源等内容。

约旦水利与灌溉部制定了2025年投资规划，计划融资54亿约旦第纳尔（约合76亿美元）建设基础设施，提高水系统能力、重组灌溉网络、建设更多污水处理厂。联合国今年3月发布的一份报告显示，扩大废水处理为约旦增加了灌溉用水，为当地解决缺水问题提供思路。约旦目前已经建成运营34座污水处理厂，经处理后用于农业的废水约占灌溉用水总量的25%。

迪拜环境和可持续发展咨询师苏南达·斯温表示，中东一些国家采取用水监测、减少消耗等多种节水策略，提高了灌溉用水的效率，为地区农业可持续发展奠定基础。

期待深化农技合作

近年来，在共建“一带一路”、中阿博览会等框架下，中国与中东国家不断加强合作，推动一批节水项目落地，中国技术为地区国家解决灌溉缺水问题提供新方案。

在埃及开罗，宁夏大学与埃及艾因夏姆斯大学合作建立智能节水灌溉实验室，在埃及国家研究中心农场和埃及农业研究中心沙漠农场共建总面积320亩的两个风光智能节水灌溉试验基地。据介绍，这套智能灌溉系统可以将水分直接送到植物根部，比传统灌溉更加绿色环保高效，通过手机就能实现远程控制。目前该技术已经通过与当地企业合作，在3万多亩土地示范推广。

在摩洛哥东南内陆的撒哈拉沙漠地区，“中非盐水农业示范农场”内的椰枣树长势喜人，成都华宏生物科技有限公司提供的土壤改良技术改善了当地土地盐碱沉淀、土壤退化的状况，每棵椰枣树年用水量可从600升降低至200升。

在阿联酋，重庆交通大学“沙漠土壤化”研究团队与当地企业合作，在阿布扎比荒芜的内陆地区约10平方公里范围内，开展沙漠土壤化和种植试验，试种各种草类、蔬菜和灌木……

“中国在农业、水资源管理等方面取得的成就令人惊喜，值得中东北非地区学习。”突尼斯北非国家区域遥感中心主任辛南·帕西夏曾在中国进行田野考察，对中国使用先进科技和管理发展节水农业的措施印象深刻。

“要想实现农业高质量发展，必须走现代农业发展的道路。在中国各地走访时，我目睹了传统农业领域、沙漠农业和防沙治沙的现代化技术。”约旦驻华大使胡萨姆·侯赛尼表示：“期待约中在农业领域开展更多合作。”

（本报开罗4月28日电）

《 人民日报 》（ 2022年04月29日 17 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)